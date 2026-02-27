[특징주]‘역대 최대’ 영업익에도…한국전력, 7%대↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 역대 최대 규모의 영업이익을 기록한 한국전력의 주가가 약세다. 최근 시장 기대치를 밑돈 실적과 대규모 부채 등이 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.

27일 오전 11시1분 기준 한국전력은 전 거래일보다 4800원(7.58%) 떨어진 5만8500원에 거래됐다.

전날 한국전력은 지난해 연결기준 매출 97조4345억원, 영업이익 13조5248억원을 각각 기록했다고 공시했다. 매출은 전년 대비 4.3%, 영업이익은 61.7% 증가했다. 당기순이익은 8조7372억원으로 141.2% 늘었다. 연료가격 안정과 요금 조정 효과가 실적 향상을 이끌었다. 다만 연결 기준 부채는 약 205조7000억원, 차입금은 약 129조8000억원에 달하는 것으로 나타났다.

이날 KB증권은 한국전력에 대해 투자의견 매수와 목표주가 7만4000원을 유지했다. 정혜정 KB증권 연구원은 "지난해 4분기 잠정 매출액은 23조6880억원으로 전년 동기 대비 0.7% 증가했고, 영업이익은 1조9830억원으로 전년 동기 대비 18% 줄었다"며 "영업이익은 시장 평균 전망치를 42.1% 하회하는 수준"이라고 말했다.

정 연구원은 "산업용 전력 판매 감소로 전체 전력 판매량이 1.4% 줄어든 가운데, 전력 판매 단가 상승 폭이 1.7%에 그치면서 전력 판매 매출은 1% 증가하는 데 머물렀다"며 "연료비와 구입 전력 단가 하락으로 비용 축소 효과가 있었겠지만, 연결 기준 자회사의 해외 사업 비용이 크게 반영된 것이 기대치를 밑돈 주요 원인"이라고 설명했다.

2025년 별도 기준 배당성향은 13.6%로 전년의 16.5% 대비 하락했다. 내년 말 일몰되는 사채 발행 한도 조정을 고려한 재무 구조 개선과 전력망 투자 수요 등이 반영된 것으로 풀이된다.





정 연구원은 "현재 한국전력의 주가는 12개월 선행 주가순자산비율(PBR) 0.79배 수준에 해당한다"며 "전기요금 개편 방향성과 한미 원전 협력의 진전 여부가 향후 주가의 동력이 될 것"이라고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

