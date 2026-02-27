"한국은 성형왕국"…동남아 누리꾼들 틱톡 도배하는 이유는

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K팝 밴드 공연 계기로 시비 붙어

논란 커지며 혐오 콘텐츠 확산

K팝 밴드 공연을 둘러싼 동남아시아 K팝 팬과 국내 누리꾼 사이의 시비가 격화하고 있다. 일부 동남아 누리꾼들은 한국의 이미지를 비방하는 콘텐츠를 적극적으로 유포하고 나섰다.

최근 틱톡 등 사회관계망서비스(SNS)에는 한국을 조롱하는 내용의 숏폼 동영상이 올라와 관심이 쏠렸다. 해당 동영상은 인도네시아, 말레이시아 등 동남아 지역에서 인기를 끌었는데, 한국인들이 성형 수술에 중독됐다는 취지의 주장을 담고 있다.

한국을 조롱하는 내용을 담은 인공지능(AI) 생성 영상을 게재한 해외 누리꾼. 틱톡 캡처

영상은 인공지능(AI)으로 생성된 것으로, 하얀 환자복을 입은 여성들이 줄지어 서 있는 모습이다. 여성들은 얼굴에 압박 붕대를 두르고 있어 마치 성형 수술을 끝마친 것처럼 연출됐다.

또 다른 인기 영상에선, 동남아 국가들이 한국을 저지하는 듯한 모습이 나오기도 했다. 이 영상은 한 남성이 다른 남성의 입을 틀어막는 장면인데, 상대의 입을 막는 역할에 동남아 국가들의 국기가 붙었다. 영상을 게재한 누리꾼은 "시블링(SEAbling)과 케이넷즈(Knetz)"라는 설명을 적었다.

엑스 캡처

시블링은 형제·자매를 뜻하는 영단어 시블링(Sibling)에 동남아시아(Southeast Asia·SEA)를 합성한 신조어다. 케이넷즈는 한국인 누리꾼을 뜻하는 속어다.

이같은 동남아 누리꾼의 반한 감정은 지난달 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 한 K팝 밴드 공연에서 시작됐다. 일부 한국 팬이 당시 반입이 금지된 대형 망원렌즈 카메라로 공연 장면을 찍다가 제지받았고, 이 장면이 온라인에 공유되면서 비난이 쏟아졌다.





이후 망원렌즈 카메라를 몰래 반입했던 한국인 관람객이 직접 나서 온라인상에 사과 글을 올렸는데, 해당 글을 계기로 동남아 누리꾼과 국내 누리꾼 사이의 논란이 불거졌다. 시비가 점점 격화하면서 이제는 문화권 사이의 비난, 인종차별 등으로 번지는 모양새다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

