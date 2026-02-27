본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

체육계 '재정난 허들' 스포츠토토 종목 확대로 뛰어넘기

박병희기자

입력2026.02.27 13:19

시계아이콘01분 34초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

올 체육예산 1.6조…작년 토토기금 1.8조
핸드볼, SK 후원에도 여전히 비인기 종목
연맹, 토토 편입 추진 "기금 확대에 도움"

스포츠토토 발행 종목을 확대해 국민체육진흥기금 재원을 늘려야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다. 정부 일반회계보다 더 큰 규모로 국내 체육을 떠받치고 있는 국민체육진흥기금이 안정적으로 확충되지 않으면, 비인기 종목과 아마추어 스포츠의 기반이 흔들릴 수 있다는 우려에서다.


27일 문화체육관광부에 따르면 올해 문체부 전체 예산 7조8555억원 가운데 체육 분야 예산은 1조6987억원(21.6%)이다. 반면 국민체육진흥공단이 지난해 체육진흥투표권(스포츠토토) 발행으로 조성한 국민체육진흥기금은 1조8028억원에 달했다. 체육 분야에 한정하면 정부 일반회계보다 기금 규모가 더 큰 셈이다.


국민체육진흥기금은 스포츠토토와 경륜·경정을 통해 조성되며, 이 중 스포츠토토가 약 90%를 차지한다. 지난해 체육진흥투표권 매출은 6조827억원으로, 환급금(당첨금 총액)과 운영비를 제외한 수익금의 약 33%가 기금으로 전용됐다. 이 재원은 프로스포츠 활성화, 유소년·아마추어 선수 육성, 비발행 종목 지원, 은퇴·부상 선수 지원 등에 활용되고 있다.

체육계 '재정난 허들' 스포츠토토 종목 확대로 뛰어넘기
AD

그럼에도 국내 체육 현장은 여전히 재정난에서 벗어나지 못하고 있다. 대한체육회 산하 아마추어 경기단체들의 자체 수익은 전체 예산의 20~30%에 그치고, 나머지는 기부금과 공적 지원에 의존하는 구조다. 일부 종목이 기업 후원을 받고 있지만 이는 예외적인 사례에 가깝다.


이 같은 구조적 한계를 해소하기 위한 대안으로 스포츠토토 발행 종목 확대가 거론된다. 발행 종목이 늘어나면 매출 기반이 넓어지고, 그에 따라 국민체육진흥기금 규모도 자연스럽게 확대될 수 있다는 논리다. 정부가 사행성 우려를 이유로 발행 총량을 엄격히 관리하고 있는 만큼, 신규 종목 편입이 총량 확대의 정책적 명분이 될 수 있다는 주장도 나온다.


대한체육회 산하 대한핸드볼협회와 H리그를 운영하는 한국핸드볼연맹은 지난 23일 국회 문화체육관광위원회 소속 의원들과 함께 '핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼'을 열고 종목 확대 필요성을 제기했다.


핸드볼은 국내에서 드물게 대기업의 장기 후원을 받아온 종목이다. SK그룹은 2007년 대한핸드볼협회와 핸드볼큰잔치 후원 계약을 체결하며 인연을 맺었다. 이듬해 최태원 회장이 협회장에 취임했고, 현재도 SK그룹 계열사 대표가 협회장을 맡고 있다. SK그룹은 2011년 기부채납 방식으로 핸드볼 전용경기장을 건립하고, 2012년 여자팀 SK슈가글라이더즈, 2016년 남자팀 SK호크스를 창단했다. 2023년에는 통합 프로리그인 H리그 출범을 주도하며 리그 활성화에 힘을 보탰다. 지금까지 지원 규모는 약 1500억원에 이른다. 그럼에도 핸드볼은 여전히 '비인기 종목'이라는 구조적 한계를 벗어나지 못하고 있다.

체육계 '재정난 허들' 스포츠토토 종목 확대로 뛰어넘기 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 조계원 의원, 임오경 의원, 양문석 의원(앞줄 왼쪽부터)이 24일 국회 의원회관에서 열린 '핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼'에서 핸드볼의 스포츠토토 편입을 주장하고 있다. 한국핸드볼연맹

포럼 참석자들은 핸드볼 편입이 특정 종목 지원을 넘어 체육계 전반의 재원 구조 개선으로 이어질 수 있다고 강조했다. 편입을 계기로 종목 인지도를 높이고, 기금을 확충해 체육 생태계의 선순환 구조를 구축할 수 있다는 것이다.


13일 폐막한 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 한국 스키 사상 첫 금메달을 따낸 17세 스노보더 최가온은 "일본이 아닌 한국에서 훈련하고 싶다"며 에어매트 시설 확충의 필요성을 언급했다. 대한스키·스노보드협회가 롯데그룹으로부터 300억원을 후원받고도 여전히 인프라가 부족한 현실은, 기업 후원만으로는 종목 기반을 안정적으로 유지하는 데 한계가 있음을 보여준다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김대희 부경대학교 스마트헬스케어학부 교수는 "비인기 종목은 학령인구 감소로 선수 자원이 급감하면서 장기적으로 종목 유지 자체가 어려워질 수 있다는 우려가 커지고 있다"며 "스포츠 산업을 육성하고 저변을 확대하기 위해서는 안정적인 재원 구조를 마련하고, 선수 자원을 지속적으로 발굴·육성할 수 있도록 스포츠토토와 같은 제도적 지원이 필요하다"고 말했다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기