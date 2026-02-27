여수 오천동 식품공장서 불…5시간 만에 진화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수산물 냉동컨테이너에서 발화

27일 오전 6시57분께 전남 여수시 오천동 한 식품공장 보관창고에서 불이 났다. 전남도소방본부 제공

전남 여수시 오천동에 위치한 한 식품공장에서 화재가 발생해 약 5시간 만에 진압됐다.

경찰과 소방 당국에 따르면 27일 오전 6시 57분께 여수시 오천동의 식품공장 내 수산 가공물을 보관하던 냉동컨테이너에서 불이 났다.

불길이 냉동컨테이너에서 시작돼 인근 다른 건물로 번지면서 소방 당국은 초기 진화에 큰 어려움을 겪었다. 이에 당국은 화재 확산을 막고 잔불을 정리하기 위해 굴삭기 등 중장비를 동원해 해당 컨테이너를 철거하는 작업을 벌였다.

소방 당국의 총력 대응 끝에 불길은 화재 발생 약 5시간 만인 오전 11시 58분께 완전히 진압됐다. 다행히 공장 내부와 주변에서 인명피해는 발생하지 않은 것으로 확인됐다.





경찰과 소방 당국은 현재 현장 관계자들을 상대로 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모 등을 면밀히 조사하고 있다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

