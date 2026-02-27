"울산 초딩은 좋겠네"… 지갑 연 울산시, 전국 최초 10만원 문화 용돈 쏜다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월 3일부터 ‘울산아이문화패스’ 접수 시작



7~12세 아동 대상, 공연·전시 등 사용 가능

울산시가 초등학생 자녀를 둔 가정의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 연간 10만원 상당의 '울산아이문화패스'를 지원한다.

시는 7∼12세(2014∼2019년생) 초등학교 연령대 아동 전체를 대상으로 문화예술활동비 10만원을 지급하는 울산아이문화패스 사업을 오는 3월 3일부터 시행·접수한다고 전했다.

이 사업은 문화와 예술을 통해 창의력과 감수성을 키울 수 있도록 지원하는 울산형 문화복지 정책으로 산업과 문화, 시민생활이 조화로운 '꿀잼도시 울산' 실현을 위한 핵심 시책 중 하나이다.

특히 자녀양육가구의 경제적 부담 경감은 물론, 문화소비 진작을 통한 아동의 문화복지 증진과 지역문화예술 활성화가 기대된다.

지원 대상은 울산시에 주민등록이 돼 있는 7∼12세 아동 전원이다.

신청기한은 오는 3월 3일부터 12월 11일까지로 '울산아이문화패스' 공식 누리집에서 가능하다.

법정 친권자인 부모가 온라인 본인 인증만으로 간편하게 신청할 수 있으며, 별도의 구비서류는 필요 없다.

카드는 신청 시 기재한 주소지로 우편 발송되고, 수령 즉시 사용 가능하다.

지원금은 12월 31일까지 공연·전시 관람을 비롯해 체육활동, 예체능 학원 등 다양한 문화예술 분야에서 사용할 수 있다.





시 관계자는 "울산아이문화패스는 모든 아이에게 균등한 문화 향유 기회를 제공하고, 양육 가구의 경제적 부담을 완화하는 동시에 지역 문화산업에도 활력을 불어넣는 사업이다"라며 "아이들이 문화 속에서 성장하며 꿈을 키울 수 있도록 지원을 지속 확대하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

