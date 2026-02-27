강릉시, ‘심야 자율주행차’ 공모 선정…강원도 최초 DRT 서비스 도입

강릉시, 국토교통부 공모사업 선정

자율주행차로 심야 교통 공백 해소

강릉 ITS 세계총회 심야 DRT 국비 지원

강원도 강릉시(시장 김홍규)가 자율주행 모빌리티 시대를 선도하기 위한 '심야 자율주행차 운행 사업'이 국토교통부 공모 사업에 최종 선정됐다.

강릉시, 국토교통부 공모사업 선정(차량사진(PV5 예시). 강릉시 제공

이에 따라 대중교통이 단절되는 심야 시간대(오후 10시~다음날 새벽 5시) 교통 공백 해소를 위해 자율주행 기반 수요응답형(DRT) 서비스를 본격 시범 운영할 계획이며, 시민들은 심야에도 보다 안전하고 편리한 이동 서비스를 이용할 수 있게 된다.

강릉시는 2026년 7월부터 2027년 6월까지 관광형 자율주행차량 운행지구(27.3㎞ 구간)에서 자율주행차(PV5) 2대를 활용해 심야 운행 서비스를 추진한다.

이번 사업은 강원특별자치도 최초로 심야 자율주행 DRT 서비스를 운영하는 것으로, 안목해변과 강릉역, 고속버스터미널 등 주요 교통 거점에서 많은 관광객과 국제행사 관계자들의 심야 시간대 이동 편의성을 개선할 전망이다.

이번 사업을 통해 강릉시는 심야 교통 사각지대 해소는 물론, 자율주행 상용화 기반을 확대하고 교통 환경 전반의 혁신을 추진할 계획이다. 특히 심야 시간대 자율주행 서비스를 통해 시민 체감형 교통복지를 실현하고, 지속가능한 미래 모빌리티 도시로 도약한다는 목표다.

강릉시는 현재 68.5㎞ 규모의 자율차 시범운행지구에서 7대의 자율주행차를 운영하고 있으며, 국토교통부의 2025년 자율차 시범운행지구 평가에서 중소도시 가운데 유일하게 B등급을 달성했다. 또한 자율주행 서비스 이용객 수는 2024년 3432명에서 2025년 1만529명으로 약 3배 증가하며 자율주행 선도도시로서의 입지를 강화하고 있다.





조감도. 강릉시 제공

임신혁 ITS추진과장은 "이번 사업은 단순한 시범 운행을 넘어 강릉이 스마트 모빌리티 도시로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며, "시민의 이동 편의와 안전을 최우선으로, 완성도 높은 자율주행 서비스를 구현하겠다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

