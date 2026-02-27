[특징주]북미 대화 재개 기대감에…남북경협주 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국이 북한과 조건 없는 대화 의지를 갖고 있다는 소식에 27일 오전 국내 증시에서 코데즈컴바인을 비롯한 남북경협주가 일제히 강세를 나타내고 있다.

AD

이날 오전 11시 현재 코데즈컴바인은 전장 대비 16.23% 상승한 주당 5800원에 거래되고 있다. 남북경협주로 묶이는 좋은사람들과 아난티 역시 각각 7.96%, 4.88% 뛰었다. 일신석재, 신원, 제이에스티나 등도 일제히 오름세다.

이는 간밤 미국 백악관이 북한과 어떠한 전제 조건 없이 대화가 가능하다는 입장을 확인한 데 따른 여파다. 이에 오는 3~5월 트럼프 대통령의 방중을 계기로 북미 대화가 재개될 수 있다는 기대감이 확산하고 있다.





AD

백악관 당국자는 26일(현지시간) 미국의 대북정책은 변함이 없다"며 "대통령(도널드 트럼프 미국 대통령)은 여전히 어떤 전제조건 없이 김정은 북한 국무위원장과 대화하는 데 열려 있다"고 말했다. 이에 앞서 김 위원장 역시 제9차 노동당 대회 총화 보고에서 북한의 핵보유국 지위를 인정하고 대북 적대시 정책을 철회하면 미국과 좋게 지낼 수 있다는 취지의 언급을 한 바 있다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>