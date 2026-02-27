금호석유화학, S&P 지속가능성 연보 '멤버' 3년 연속 등재

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 화학기업 상위 9% 포함

지배구조 점수 상승·ESG 경쟁력 입증

금호석유화학이 글로벌 ESG 평가에서 3년 연속 성과를 이어가며 지속가능경영 역량을 재확인했다.

S&P연례보고서 엠블럼. 금호석유화학 제공

27일 금호석유화학은 글로벌 신용평가사 S&P 글로벌(S&P Global)이 발표한 '2026 지속가능성 연례 보고서(The Sustainability Yearbook 2026)'에서 '멤버(Member)' 등급에 3년 연속 등재됐다고 밝혔다.

S&P 글로벌은 매년 전 세계 기업을 대상으로 기업 지속가능성 평가(CSA)를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 산업별 상위 기업을 선정해 연례 보고서에 공개한다. 올해 연보에는 글로벌 화학 산업 내 409개 기업 가운데 상위 9%에 해당하는 37개 기업만이 이름을 올렸다. 국내 화학 기업 중에서는 금호석유화학을 포함해 단 3개 사만이 등재됐다. 금호석유화학은 2024년부터 3년 연속 명단에 오르며 지속가능경영 경쟁력을 입증했다.

금호석유화학은 2025년 실시된 CSA 평가에서 종합 점수 66점을 획득해 산업 내 백분위 96%를 기록했다. 특히 지배구조(Governance) 부문에서 전년 대비 4점 상승한 69점을 받아 눈에 띄는 개선세를 보였다. 회사는 ▲제3자 평가를 통한 공급망 관리 전략 강화 ▲정보보안 및 반부패 준법 정책 제정 등을 통해 투명한 경영 환경을 구축한 점이 긍정적으로 반영됐다고 설명했다.

아울러 금호석유화학은 2년 연속 글로벌 ESG 평가기관 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 '2026 ESG 톱 레이티드(ESG Top-Rated Companies)' 기업으로 선정됐다. '인더스트리 ESG 리더(Industry ESG Leader)' 부문에도 이름을 올리며 화학 업종 내 최상위 수준의 리스크 관리 역량을 다시 한번 확인했다.

백종훈 금호석유화학 대표이사는 "일시적인 지표 개선에 머무르지 않고 비즈니스 전 과정에서 실질적인 ESG 리스크 관리 역량을 강화해 글로벌 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.





한편 금호석유화학은 지난 13일 글로벌 지속가능성 평가 플랫폼 CDP로부터 전년보다 상향된 A-등급을 받는 등 ESG 경영 성과를 이어가고 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

