현대차증권, 고려대 인호 교수 사외이사 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털 역량 강화 통해 미래 성장 동력 확보 추진

인호 고려대학교 컴퓨터학과 교수

AD

현대차증권은 다음 달 26일 열리는 제72기 주주총회에서 디지털 금융 전문가인 인호 고려대학교 컴퓨터학과 교수를 사외이사로 추가 선임한다고 27일 밝혔다. 디지털 역량 강화를 통해 미래 성장 동력을 확보하겠다는 포석이다.

최근 증권업계는 STO(토큰증권) 제도화, 인공지능(AI) 기반 자산관리 고도화 등 급변하는 디지털 금융 환경에 직면해 있다. 이러한 환경에서 다양한 디지털 전략 수립을 위한 기술 이해도는 경영 의사결정의 주요 핵심축으로, 이번 사외이사 선임의 주요 배경이다.

인호 고려대학교 교수는 디지털 금융 및 블록체인 분야의 최고 권위자 중 한 명으로 금융위원회 금융발전심의회 위원과 한국핀테크협회 자문위원 등을 역임한 바 있다. 고려대학교 전산학과를 졸업했고, 서던캘리포니아대학교에서 전산학 박사 학위를 받았다. 텍사스 A&M 대학교 조교수를 거쳐서 현재 고려대 블록체인연구소 소장, 고려대 컴퓨터학과 교수 등으로 활동 중이며, 미래 금융기술 관련 금융당국 및 정책 환경에 대한 이해도가 높은 인물로 평가받고 있다.

이번 인호 후보자 영입은 디지털 금융 분야에서 미래 성장 동력을 확보하겠다는 현대차증권의 전략과 맞닿아 있다. 실제로 현대차증권은 차세대 시스템 개발 등 IT 인프라 혁신에 매진하고 있으며, STO 시장 확대에 대비해 한국거래소가 주도하는 'KDX 유통플랫폼'에 참여하고 있다. 특히 STO는 리테일 부문의 핵심 사업이 될 것으로 판단해 개인 투자자를 위한 다양한 투자 자산을 발굴할 예정이다.

현대차증권 관계자는 "인호 후보자는 디지털 금융 및 블록체인 분야에서 독보적인 전문성을 보유하고 있다"며 "해당 분야에서의 풍부한 경력과 사외이사 경험을 바탕으로 회사의 디지털 금융 역량 강화에 크게 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.





AD

이 밖에도 현대차증권은 주주총회에서 보통주 1주당 370원의 현금배당을 지급하는 안건을 상정할 예정이다. 배당금 총액은 약 229억원 규모로 전년 대비 주당 배당금과 배당 총액이 모두 늘었다. 주주환원 기조 강화에 따라 25년 결산 기준 배당성향도 39.7%까지 높아졌다. 기업가치 제고 계획의 25년 목표 배당성향 수치인 30 ~ 35%를 웃도는 수준이다. 배당 기준일은 3월31일이다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>