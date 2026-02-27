주광덕 남양주시장 "파크골프, 소통의 촉매제…인프라 확충에 최선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

왕숙천에 파크골프 새 활력

다산동 6번째 파크골프 클럽 탄생

60여 명 동호인 자발적 참여

경기 남양주시는 지난 26일 왕숙천 다목적잔디광장에서 '다산6클럽' 출범식을 개최하고 지역 파크골프 활성화를 위한 본격적인 행보를 알렸다.

주광덕 남양주시장이 지난 26일 왕숙천 다목적잔디광장에서 '다산6클럽' 출범식을 개최하고 있다. 남양주시 제공

AD

이날 출범식은 주광덕 남양주시장을 비롯해 클럽 회원 및 관계자 70여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 클럽 창립은 다산동 내 파크골프 수요 급증에 발맞춰 60여 명의 동호인이 자발적으로 뜻을 모아 성사됐다.

이로써 다산동은 총 6개의 클럽 체계를 갖추게 됐으며, 회원들은 왕숙천 다목적잔디광장을 거점으로 정기적인 활동을 통해 건강 증진과 화합을 도모할 예정이다.

주광덕 시장은 "김해옥 클럽장을 중심으로 다산6클럽이 지역을 대표하는 명문 클럽으로 거듭나길 기대한다"며 "파크골프가 건강과 소통의 문화를 확산시키는 촉매제가 될 수 있도록 시에서도 인프라 확충과 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김해옥 다산6클럽장은 "배려와 존중을 바탕으로 모든 회원이 즐겁게 활동하는 공동체를 만들 것"이라며 "출범을 지원해 준 시에 감사드리며, 지역사회에 활력을 불어넣는 모범적인 클럽으로 성장하겠다"고 말했다.





AD

남양주시가 지난 26일 왕숙천 다목적잔디광장에서 '다산6클럽' 출범식을 개최하고 있다. 남양주시 제공

한편, 시는 현재 △별내동 파크골프장 △조안면 파크골프장 △왕숙천 다목적잔디광장 등 3개소의 파크골프장을 운영 중이며 17개 클럽, 1100여 명의 회원이 활동하고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>