BNK부산은행-토스, 전략적 마케팅 제휴 체결

전용관 개설·서민금융 접근성 확대… 비대면 금융 협력 강화
BNK부산은행(은행장 김성주)은 26일 오후 부산은행 본점에서 모바일 금융 플랫폼 토스(대표이사 이승건)와 '전략적 마케팅 제휴' 업무협약을 체결했다.
이 협약은 양사가 보유한 플랫폼과 금융 역량을 기반으로 다양한 비대면 제휴 사업을 추진하고, 비대면 고객에게 보다 편리한 금융 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 부산은행은 토스 앱 내에 'BNK부산은행 전용관'을 개설한다. 이를 통해 토스 이용 고객은 별도의 앱 설치 없이 부산은행의 다양한 금융상품을 확인하고 간편하게 가입할 수 있게 된다.
또 포용금융 확대를 위해 웹 기반 대출 프로세스를 도입해 ▲햇살론 ▲새희망홀씨 등 서민금융상품의 접근성을 높일 계획이다.
양사는 이번 협약을 계기로 부산은행의 오프라인 금융 인프라와 토스의 사용자 경험(UX)과 빅데이터 기술을 결합해 고객 맞춤형 서비스 등 차별화된 디지털 금융 경험을 제공한다는 방침이다.
부산은행 장인호 개인고객그룹장은 "국내 대표 금융 플랫폼인 토스와의 협력을 바탕으로 신규 비즈니스 모델 발굴과 공동 마케팅을 지속적으로 추진하겠다"며 "앞으로도 고객에게 실질적인 혜택을 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
토스 김진형 금융사업부문장은 "이번 협약을 통해 토스의 사용자 경험과 부산은행의 금융 역량을 결합해 고객 접근성을 높이고자 한다"며 "지역 금융사와의 협력을 통해 플랫폼 내 금융 선택지를 확대하고 보다 편리한 비대면 금융환경을 만들어가겠다"고 말했다.
