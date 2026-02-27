국민연금 작년 232조 벌었다…역대 최고 수익률 18.8%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 연금지급액의 4.7배 벌어

해외 주요 연기금보다 높은 성과

국민연금이 지난해 기금운용으로 232조원을 벌어들이며 역대 최대 운용 성과를 거둔 것으로 나타났다. 국내 주식시장 급등이 가장 큰 견인 역할을 했다.

27일 국민연금공단 기금운용본부는 2025년에 231조6000억원을 벌어들이며 기금 적립금이 1458조 원으로 집계됐다고 밝혔다. 운용 수익금 231조6000억원은 국민연금 한해 연금지급액(약 49조7000억원)의 4.7배에 해당하는 수치다.

수익률 18.82%…1988년 기금 설치 후 최고 성과

해외연기금의 동일한 비교를 위해 국민연금 수익률도 시간가중수익률 기준으로 작성하였으며 공시되는 금액가중수익률 18.8%와 소폭 차이가 존재함.

수익률은 18.82%(금액 가중수익률, 잠정), 기금 설치 이래 누적수익률은 연평균 8.04%를 기록했다.

지난해 수익률(18.82%)은 1988년 국민연금에 기금이 설치된 이후 가장 높은 수치다. 해외의 다른 주요 연기금과 비교에서도 두드러진다. 일본(GPIF) 12.3%, 노르웨이(GPFG) 15.1%, 네덜란드(ABP) -1.6%, 캐나다(CPPIB) 7.7% 등을 기록했다.

자산군별 수익률을 살펴보면 국내 주식에서 82.44%를 기록하며 압도적인 성과를 나타냈다. 국민연금은 "인공지능(AI)·반도체 중심 기술주 강세와 자본시장 관련 정부 정책에 대한 기대감 등으로 큰 폭으로 상승하며 기금 전체 운용수익률을 견인했다"고 설명했다.

해외주식은 19.74%, 국내 채권 0.84%, 해외채권 3.77%, 대체투자 8.03%로, 모든 자산군에서 상대적으로 양호한 성과를 거뒀다는 평가다. 해외주식은 미 관세정책 불확실성 속에서도 AI 등 기술주 중심 견고한 실적으로 강세를 보였다.

국내 채권은 연중 두 차례 기준금리 인하 후 경기회복 흐름 속 등락을 보이며 양의 수익률을 기록했다. 해외채권도 세 차례 미국 기준금리 인하 및 경기둔화 우려로 인한 금리 하락에 채권 가치가 상승하며 양의 수익률을 기록했다.

대체투자 수익률에는 자산의 평가 가치 상승과 실현이익이 반영됐다.

금액가중수익률, 2000년 이후

김성주 이사장은 "국민연금이 지난해 전 세계 연기금 중에서도 최고 수준의 성과를 보이며 역대 최고 기록을 경신하게 된 것은 국내 증시 상승의 혜택이 컸다"라면서도 "장기 관점에서 철저한 리스크관리와 함께 자산배분 다변화, 성과보상체계 개선 등 인프라를 지속해서 개선한 결과"라고 밝혔다.

그는 이어 "앞으로도 커지는 기금 규모에 따라, 운용역량을 더욱 강화하고 유연한 자산 배분과 투자전략 및 지역 다변화를 추진함으로써 장기 안정적 수익 제고에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





한편 국민연금 기금운용 최종 성과평가는 위험관리·성과보상전문위원회 검토 등을 거쳐 6월 말쯤 기금운용위원회가 확정할 예정이다.





