넷플릭스 '대환장 기안장' 시즌2 제작…김연경·이준호·카즈하 합류

넷플릭스가 예능 프로그램 '대환장 기안장'의 두 번째 시즌 제작을 확정했다고 26일 밝혔다.

'대환장 기안장'은 방송인 기안84(김희민)의 독특한 시선과 민박집 운영이라는 설정을 결합한 리얼리티 예능이다. 지난해 공개한 시즌1은 한국을 비롯한 여러 국가에서 톱10에 진입했다.

새롭게 선보이는 시즌2는 여름의 울릉도 앞바다를 배경으로 했던 전작과 달리 겨울의 대관령으로 무대를 옮긴다. 혹독한 추위와 설원이 펼쳐지는 환경 속에서 기안84는 초보 주인장에서 한층 성장한 '경력직 주인장'으로 분해 새로운 민박집을 운영한다.

이번 시즌에는 배구선수 김연경, 가수 겸 배우 이준호, 그룹 르세라핌 멤버 카즈하가 합류한다.





넷플릭스는 "기존 민박 버라이어티의 공식을 깨는 구성과 비일상적인 경험이 시청자들의 호응을 얻었다"며 "경력직 주인장 기안84와 3인 3색 신입 직원들이 한겨울 대관령에서 만들어낼 케미스트리를 기대해 달라"고 전했다. 시즌2는 3분기 공개 예정이다.





