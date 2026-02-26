구미시↔지역 국회의원, 2027년 국비 확보 '원팀'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회서 지역구 국회의원 간담회 개최

주요 현안 및 국비 사업 공유

5극 3특 지방시대 정책 대응

반도체·방산 등 미래 신산업 예산 확보 주력

경북 구미시는 26일 국회에서 구자근, 강명구 지역구 국회의원과 김장호 시장을 비롯한 시 주요 간부 공무원 등 30여 명이 참석한 가운데 지역 주요 현안 해결과 국비 확보를 위한 국회의원 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 지난 2월 6일 개최된' 2027년 국가투자예산 확보 전략보고회'에서 발굴된 핵심 사업들이 정부 예산안에 실질적으로 반영될 수 있도록 국회 차원의 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

국회에서 구자근, 강명구 지역구 국회의원과 김장호 시장을 비롯한 시 주요 간부 공무원 등 30여 명이 참석한 가운데 지역 주요 현안 해결과 국비 확보를 위한 국회의원 간담회 후 단체촬영/구미시청 제공

특히 구미시는 정부 국정과제인'5극 3특'초광역 협력 전략과 지방시대 실현 기조에 선제적으로 대응하며, 반도체·방위산업·AI 제조 등 미래 첨단산업과 SOC 기반 확충에 대한 협력 방안을 논의하고 전략을 공유하는 데 초점을 맞췄다.

주요 현안 사업으로는 ▲구미~신공항 철도 및 동구미역 신설을 통한 광역 교통망 확충과 정주 여건 개선 ▲반도체 소재·부품 Complex 구축 및 방위산업 소재·부품·장비 특화단지 유치 등 미래 먹거리 확보 ▲대한민국 역사박물관 유치와 낙동강 수변레저파크 조성을 통한낭만도시 구현 ▲대도시 기준 완화 및 구미 경제자유구역 지정 등 국가 균형 발전의 토대 마련 등을 논의했다.

주요 국비 사업으로는 ▲AI·방산 특화 공유공장 구축 ▲국립 AI 미래인재교육관 건립 ▲지역 주력 중소기업형 인공지능 데이터 가공 지원 ▲AX 자율제조 사이버융합보안 실증 지원 ▲구미~군위 간 고속도로 건설 ▲1~3 산단 연결 교량 신설 ▲탄소중립 선도도시 조성 ▲도개지구 풍수해생활권 종합정비사업 등을 논의했다.

이날 간담회에 참석한 국회의원들은 "오늘 논의된 사업들이 구미의 더 나은 미래를 결정지을 필수 과제인 만큼, 사업별 동향과 쟁점을 면밀히 검토하겠다"며, 정부 예산안 편성부터 국회 심의 최종 단계까지 전 과정에서 긴밀히 소통하여 주요 사업들이 정부 예산안에 최종 반영될 수 있도록 국비 확보 활동을 적극적으로 전개해 나가겠다는 뜻을 밝혔다.





김장호 구미시장은 "이번 간담회는 구미시 주요 사업들이 구체적인 성과로 이어지는 실행의 첫걸음"이라며 "지역구 국회의원과 본격적인'원팀(One-Team)' 협력 체계를 구축하여 구미 재도약을 견인할 미래 예산 확보에 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





