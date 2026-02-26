"고장 나면 韓 안방 가서 AS 서비스"…8.8cm 문턱 넘고 삶은 듯 물걸레 세척

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

로보락, '신뢰' 내세워 韓 점유율 굳히기

26년형 신제품 'S10 맥스V 울트라' 출시

8.8cm 이중 문턱 넘고 3cm 카펫 청소

흡입력 단위 지적에 "모든 시장서 ㎩ 표기"

보안 우려 속 한국시장 점유율 과반 달성

중국 로봇청소기 전문 기업 로보락이 기술과 보안 기능을 강화한 2026년형 플래그십 신제품을 선보였다. 한국 시장 진출 6년 만에 연간 시장 점유율 과반을 차지한 로보락은 취약점으로 꼽히던 보안과 애프터서비스(AS)를 개선하며 소비자 공략에 박차를 가하는 모습이다.

로보락 신제품 'S10 MaxV Ultra'가 최대 8.8cm 높이의 이중 문턱을 넘고 있다. 장보경 기자

AD

국내 시장 사수 나선 로보락

로보락은 26일 서울 성동구 코사이어티에서 론칭쇼를 열고 신형 로봇청소기 'S10 MaxV Ultra'(S10 맥스V 울트라)를 공개했다. 27일 판매를 시작하는 S10 맥스V 울트라는 기존 대비 향상된 물걸레 시스템과 흡입력을 갖춘 동시에, 약점으로 지적되던 보안을 강화한 점이 특징이다.

신제품은 전작 대비 약 27% 넓어진 모서리 진동 영역과 1.75배 강화된 압력을 적용해 분당 4000회 진동으로 바닥에 강하게 밀착한다. 확장형 싱글 물걸레는 기존 멀티패드 시스템보다 모서리 밀착력이 뛰어나 틈새까지 빈틈없이 관리할 수 있다.

흡입력은 3만5000파스칼(㎩)로 전작보다 강해졌다. 정부가 권고한 흡입력 지표인 와트(W)가 아닌 ㎩을 고수해 소비자 혼란을 가중한다는 지적에 대해 장유정 한국 마케팅·PR 매니저는 "중국 본사도 표기 가이드라인을 인지하고 규제 취지를 충분히 공감하고 있다"면서도 "한국을 포함한 모든 글로벌 시장에서 동일하게 ㎩ 표기를 사용하고 있다. 내부적으로 준비하고 있지만 현재로선 언제 (W 표기를) 반영할지 말하기 어렵다"고 답했다.

특히 신제품은 8.8cm 문턱(이중 문턱 기준)을 넘을 수 있고 업계 최초로 3cm 두께의 카펫도 청소한다. 도크는 100°C 온수로 물걸레를 세척해 박테리아를 99.9% 제거한다.

댄 챔 로보락 아시아태평양 마케팅 총괄은 "로봇청소기는 단순히 바닥을 보는 게 아니라 바닥을 이해한다"며 "300개 이상 장애물을 스마트하게 인식하는 등 고객의 시간을 앗아가는 사소한 문제들을 제거한다"고 설명했다.

댄 챔 로보락 아시아태평양 마케팅 총괄이 26일 서울 성동구 코사이어티에서 열린 론칭쇼에서 신제품 'S10 MaxV Ultra'를 소개하고 있다. 로보락

'신뢰 경쟁' 로청 시장…"기술, 신뢰 위에 설 때만 의미 가져"

로보락은 지난해 국내에서 불거진 개인정보 보안 우려를 의식해 철저한 개인정보 보호를 강조했다. 최근 제품들과 마찬가지로 S10 맥스V 울트라도 글로벌 인증기관 UL 솔루션즈 사물인터넷(IoT) 보안 평가에서 최고 등급인 '다이아몬드' 인증을 받았다는 것이다.

장 매니저는 "기술은 신뢰 위에 설 때만 의미를 갖는다"며 "이는 단순한 메시지가 아니라 로보락 제품과 서비스 설계의 출발점"이라고 말했다. 이어 "특히 한국 시장에서 사용자 보안과 개인정보 보호는 차별화 요소를 넘어 기본적으로 갖춰야 할 조건"이라며 "사용자가 안심하고 제품을 사용할 수 있는 환경을 만들겠다"고 했다.

앞서 로보락은 지난 1월 공식 홈페이지에 '트러스트 센터(Trust Center)'를 열고 보안 정책을 업데이트했다. 트러스트 센터에서는 데이터 전송 및 저장 방식, 암호화 적용 여부, 서버 운영 기준 등 정보를 찾아볼 수 있다. 개인정보 보안 우려를 잠재우고 소비자 불안 요소를 해소하겠다는 취지다.

"AS로 선택에 보답해야…출장 서비스 도입"

고질적 약점으로 꼽히던 사후 관리 서비스도 보완했다. 로보락은 오는 3월부터 직배수 제품을 시작으로 '직접 찾아가는 출장 AS'를 순차적으로 도입할 방침이다. 직영 서비스 센터를 통해 전문 인력이 관리하는 제품 클리닝 서비스도 운영한다.

26일 서울 성동구 코사이어티에서 열린 '2026 로보락 신제품 론칭 쇼'에서 서니 호 아시아태평양 제품 전략 매니저가 발표하고 있다. 연합뉴스

장 매니저는 "AS는 단순한 사후 처리를 넘어 로보락을 선택하기 잘했다는 확신에 끝까지 보답하는 약속"이라며 "고객과의 물리적·심리적 거리를 줄이겠다"고 강조했다.





AD

로보락의 지난해 국내 로봇청소기 시장 점유율은 50%를 넘어섰다. 2019년 한국 시장에 상륙한 이후 6년 만에 거둔 성적표다. 장 매니저는 "로보락의 기술과 제품이 실제 사용자의 일상 속에서 어떤 의미인지, 어떤 가치로 이어지는지 깊이 고민하고 있다"며 "한국 시장 1등과 소비자 만족도 1위 성과가 로보락이 충분히 인정받고 있음을 증명한다"고 말했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>