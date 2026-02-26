본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"고장 나면 韓 안방 가서 AS 서비스"…8.8cm 문턱 넘고 삶은 듯 물걸레 세척

장보경기자

입력2026.02.26 13:35

수정2026.02.26 14:33

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

로보락, '신뢰' 내세워 韓 점유율 굳히기
26년형 신제품 'S10 맥스V 울트라' 출시
8.8cm 이중 문턱 넘고 3cm 카펫 청소
흡입력 단위 지적에 "모든 시장서 ㎩ 표기"
보안 우려 속 한국시장 점유율 과반 달성

중국 로봇청소기 전문 기업 로보락이 기술과 보안 기능을 강화한 2026년형 플래그십 신제품을 선보였다. 한국 시장 진출 6년 만에 연간 시장 점유율 과반을 차지한 로보락은 취약점으로 꼽히던 보안과 애프터서비스(AS)를 개선하며 소비자 공략에 박차를 가하는 모습이다.


"고장 나면 韓 안방 가서 AS 서비스"…8.8cm 문턱 넘고 삶은 듯 물걸레 세척 로보락 신제품 'S10 MaxV Ultra'가 최대 8.8cm 높이의 이중 문턱을 넘고 있다. 장보경 기자
AD

국내 시장 사수 나선 로보락

로보락은 26일 서울 성동구 코사이어티에서 론칭쇼를 열고 신형 로봇청소기 'S10 MaxV Ultra'(S10 맥스V 울트라)를 공개했다. 27일 판매를 시작하는 S10 맥스V 울트라는 기존 대비 향상된 물걸레 시스템과 흡입력을 갖춘 동시에, 약점으로 지적되던 보안을 강화한 점이 특징이다.


신제품은 전작 대비 약 27% 넓어진 모서리 진동 영역과 1.75배 강화된 압력을 적용해 분당 4000회 진동으로 바닥에 강하게 밀착한다. 확장형 싱글 물걸레는 기존 멀티패드 시스템보다 모서리 밀착력이 뛰어나 틈새까지 빈틈없이 관리할 수 있다.


흡입력은 3만5000파스칼(㎩)로 전작보다 강해졌다. 정부가 권고한 흡입력 지표인 와트(W)가 아닌 ㎩을 고수해 소비자 혼란을 가중한다는 지적에 대해 장유정 한국 마케팅·PR 매니저는 "중국 본사도 표기 가이드라인을 인지하고 규제 취지를 충분히 공감하고 있다"면서도 "한국을 포함한 모든 글로벌 시장에서 동일하게 ㎩ 표기를 사용하고 있다. 내부적으로 준비하고 있지만 현재로선 언제 (W 표기를) 반영할지 말하기 어렵다"고 답했다.

특히 신제품은 8.8cm 문턱(이중 문턱 기준)을 넘을 수 있고 업계 최초로 3cm 두께의 카펫도 청소한다. 도크는 100°C 온수로 물걸레를 세척해 박테리아를 99.9% 제거한다.


댄 챔 로보락 아시아태평양 마케팅 총괄은 "로봇청소기는 단순히 바닥을 보는 게 아니라 바닥을 이해한다"며 "300개 이상 장애물을 스마트하게 인식하는 등 고객의 시간을 앗아가는 사소한 문제들을 제거한다"고 설명했다.


"고장 나면 韓 안방 가서 AS 서비스"…8.8cm 문턱 넘고 삶은 듯 물걸레 세척 댄 챔 로보락 아시아태평양 마케팅 총괄이 26일 서울 성동구 코사이어티에서 열린 론칭쇼에서 신제품 'S10 MaxV Ultra'를 소개하고 있다. 로보락
'신뢰 경쟁' 로청 시장…"기술, 신뢰 위에 설 때만 의미 가져"

로보락은 지난해 국내에서 불거진 개인정보 보안 우려를 의식해 철저한 개인정보 보호를 강조했다. 최근 제품들과 마찬가지로 S10 맥스V 울트라도 글로벌 인증기관 UL 솔루션즈 사물인터넷(IoT) 보안 평가에서 최고 등급인 '다이아몬드' 인증을 받았다는 것이다.


장 매니저는 "기술은 신뢰 위에 설 때만 의미를 갖는다"며 "이는 단순한 메시지가 아니라 로보락 제품과 서비스 설계의 출발점"이라고 말했다. 이어 "특히 한국 시장에서 사용자 보안과 개인정보 보호는 차별화 요소를 넘어 기본적으로 갖춰야 할 조건"이라며 "사용자가 안심하고 제품을 사용할 수 있는 환경을 만들겠다"고 했다.


앞서 로보락은 지난 1월 공식 홈페이지에 '트러스트 센터(Trust Center)'를 열고 보안 정책을 업데이트했다. 트러스트 센터에서는 데이터 전송 및 저장 방식, 암호화 적용 여부, 서버 운영 기준 등 정보를 찾아볼 수 있다. 개인정보 보안 우려를 잠재우고 소비자 불안 요소를 해소하겠다는 취지다.


"AS로 선택에 보답해야…출장 서비스 도입"

고질적 약점으로 꼽히던 사후 관리 서비스도 보완했다. 로보락은 오는 3월부터 직배수 제품을 시작으로 '직접 찾아가는 출장 AS'를 순차적으로 도입할 방침이다. 직영 서비스 센터를 통해 전문 인력이 관리하는 제품 클리닝 서비스도 운영한다.

"고장 나면 韓 안방 가서 AS 서비스"…8.8cm 문턱 넘고 삶은 듯 물걸레 세척 26일 서울 성동구 코사이어티에서 열린 '2026 로보락 신제품 론칭 쇼'에서 서니 호 아시아태평양 제품 전략 매니저가 발표하고 있다. 연합뉴스

장 매니저는 "AS는 단순한 사후 처리를 넘어 로보락을 선택하기 잘했다는 확신에 끝까지 보답하는 약속"이라며 "고객과의 물리적·심리적 거리를 줄이겠다"고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

로보락의 지난해 국내 로봇청소기 시장 점유율은 50%를 넘어섰다. 2019년 한국 시장에 상륙한 이후 6년 만에 거둔 성적표다. 장 매니저는 "로보락의 기술과 제품이 실제 사용자의 일상 속에서 어떤 의미인지, 어떤 가치로 이어지는지 깊이 고민하고 있다"며 "한국 시장 1등과 소비자 만족도 1위 성과가 로보락이 충분히 인정받고 있음을 증명한다"고 말했다.




장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니다. 두 분 나와주셔서 고맙습니다. 오늘 보도된 리얼미터 조사 이거 보면 이재명 대통령 지지도가 4주 연속 올랐습니다, 그래서 58.2%를 기록했고, 정당 지지도에서 민주당과 국민의힘의 격차가 더욱 커졌습니다. 박원석 : 국민이 보기에 대통령이 일을 열심히

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기