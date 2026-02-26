본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

18만 육아휴직자 3조6000억 수급…고용보험 고갈에 "재원 재설계 필요"(종합)

세종=임온유기자

입력2026.02.26 15:22

수정2026.02.26 15:25

시계아이콘01분 52초 소요
언어변환 뉴스듣기

26일 육휴 성과와 지속가능한 재원구조 토론회
"일반조세·새로운 기금 등 재원 다각도 검토"
일본은 2020년 고용보험법 개정해 계정 분리

18만 육아휴직자 3조6000억 수급…고용보험 고갈에 "재원 재설계 필요"(종합) 김영훈 고용노동부 장관이 1월 26일 '육아기 10시 출근제'를 선도적으로 도입한 '주식회사 소소한소통'을 방문, 직원 자녀에게 선물을 주고 있다. 2026.01.26 윤동주 기자
AD

"육아휴직급여 규모는 2020년 1조2000억원에서 지난해 3조6000억원으로 증가했다. 고갈되어 가는 고용보험기금만으로 급증하는 지출을 따라잡기 어렵다. 별도 재원 마련을 위한 사회적 논의가 필요하다."(정성미 한국여성정책연구원 연구위원)


지난해 육아휴직자가 18만명을 돌파하면서 현행 고용보험기금만으로 재원 마련에 한계가 있다는 지적이 제기됐다. 기금이 이미 고갈된 상황에서 1380만명 직장인이 내는 보험료 인상을 막기 위해서는 일반조세, 새로운 기금 등 재원의 다양화가 필요하다는 지적이 나온다.

급여 더 주고 기간 늘렸더니 1년 만에 육아휴직자 40% 증가

고용노동부는 26일 서울 중구 로열호텔에서 한국노동연구원과 '육아휴직제도 성과와 지속 가능한 재원구조' 토론회를 개최했다. 이번 토론회는 저출생 대응과 일·가정 양립 지원이 국가적 과제로 부각되는 가운데, 육아휴직 제도의 성과를 확인하고 지속가능한 재원구조를 논의하기 위해 마련됐다.


지난해 육아휴직급여 수급자 수는 18만4329명으로, 전년보다 5만2000명(39.1%) 늘어났다. 2005년 1만명과 비교하면 18배가 넘는 수준이다. 10년 전인 2015년 8만7000명과 비교해도 두 배 이상으로 증가했다.


특히 지난해 남성 수급자가 8만7000명으로 전체 육아휴직자 가운데 36.5%를 차지했다. 역대 최고 수준이다. 2020년에는 23.5% 수준이었다. 5년 만에 13%포인트 늘어난 셈이다.


1년 만에 육아휴직 급여를 받은 사람이 40% 가까이 늘어난 것은 정부가 육아지원제도를 대폭 강화했기 때문이다. 육아휴직급여는 월 최대 150만원에서 250만원으로 인상됐고, 일하는 부모가 함께 육아휴직을 사용할 경우 기존 12개월에서 1년6개월까지 육아휴직기간이 길어졌다.


이날 토론회에 참석한 정성미 한국여성정책연구원 연구위원은 "아빠 보너스제, 부부 맞돌봄을 강화한 결과 남성 참여율이 올라갔고 육아휴직의 보편화에 한발 다가갈 수 있었다"고 평가했다.

18만 육아휴직자 3조6000억 수급…고용보험 고갈에 "재원 재설계 필요"(종합) 권창준 고용노동부 차관이 26일 육아휴직 제도 성과와 지속가능한 재원구조 모색 토론회에 참석해 발언하고 있다. 고용노동부

"고용보험기금으로 역부족…성과 이어가려면 지속가능한 재원 구조 재설계해야"

성과는 확실했지만 한계도 분명했다. 육아휴직 제도 활성화로 재정 지출이 급격히 팽창함에 따라 고용보험 재정건전성에 빨간불이 켜진 것이다. 현재 육아휴직급여는 고용보험기금 내 실업급여 계정에서 지출되고 있는데 2020년 1조2121억원에서 지난해 3조6292억원으로 급증했다.


이로써 실업급여 계정 가운데 출산전후휴가급여, 육아휴직급여, 육아기근로시간단축급여 등을 합한 모성보호육아지원 사업 지출액은 2020년 11.2%에서 24.5% 늘어났다.


정 위원은 "고용보험기금의 모성보호 지출이 급증하면서 재정 건전성에 우려가 제기된다"면서 "일반회계 전입금이 2020년 1800억원에서 2025년 5500억원으로 확대됐으나 육아휴직 지출 확대 규모 대비 충분하지 않다"고 지적했다. 현재 고용보험기금은 코로나19 위기, 보장성 강화로 지출이 급증하면서 지난해 말 기준 차입금을 제외하면 4조원대 적자를 기록 중이다.


김선애 한국경영자총협회 고용정책팀장 역시 "육아휴직제도는 지금까지 급여 수준을 높이는 것에 치중해서 발전해왔는데 이제 재정을 감당할 수 있는가 위기의식을 갖고 점검해야 한다"면서 "결국 고용보험료 인상 요인으로 작용하지 않을까 우려한다"고 말했다.

18만 육아휴직자 3조6000억 수급…고용보험 고갈에 "재원 재설계 필요"(종합) 서울 시내 한 어린이집 모습. 아시아경제DB

전문가들은 제도가 지속적으로 성과를 내기 위해서는 고용보험 중심의 재원을 재설계해야 한다고 입을 모았다. 박 위원은 "지속가능한 재정 확보를 위해 고용보험기금 내 별도 계정을 분리하거나 신규 기금 편성, 국고지원 확대, 타 기금 활용 같은 다양한 방안을 검토해야 한다"고 주장했다.


일본의 경우 우리나라와 마찬가지로 실업급여에서 육아휴직 급여가 지출됐으나 사용자 증가에 따라 예산 압박이 커지자 2020년 고용보험법을 개정했다. 현재는 기존 고용보험 계정의 실업 급여 계정에서 육아휴직급여 계정을 별도로 분리하는 한편 재원의 8분의1은 국고로 충당하도록 재설계했다.


이날 토론회에서는 현행 육아휴직급여 정책이 특수고용직, 프리랜서 등 비정형 근로자를 포괄하지 못한다는 지적도 제기됐다. 재원이 고용보험인 만큼 임금 근로자 중심으로 지원이 이뤄지기 때문에 사각지대가 발생한다는 것이다. 정 위원에 따르면 만 0세 자녀가 있는 임시·일용직, 1인 자영업자, 퇴직 1년 미만 출산 전후 퇴사자만 7만1000명에 이른다. 윤동열 건국대 경영학과 교수는 "육아휴직급여는 핵심인구정책과 연결되는 만큼 일하는 부모를 포괄하는 제도의 설계가 필요하다"고 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이날 토론회에 참석한 권창준 고용노동부 차관은 "육아휴직급여 수급자 증가는 제도가 현장을 바꾸고 있다는 분명한 증거"라고 평가했다. 이어 "육아지원급여는 비용이 아니라 대한민국 미래에 대한 투자"라면서 "그 투자가 지속되려면 사회 전체의 협력이 필요하다"고 말했다.




세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니다. 두 분 나와주셔서 고맙습니다. 오늘 보도된 리얼미터 조사 이거 보면 이재명 대통령 지지도가 4주 연속 올랐습니다, 그래서 58.2%를 기록했고, 정당 지지도에서 민주당과 국민의힘의 격차가 더욱 커졌습니다. 박원석 : 국민이 보기에 대통령이 일을 열심히

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기