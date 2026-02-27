‘육천피’이끈 개인의 힘...증시 대기자금 사상 최대급

코스피가 6000선을 돌파한 배경에는 개인투자자의 압도적인 시장 참여가 자리 잡고 있다. 주식거래 활동계좌 수는 1억개를 넘어서며 국민 1인당 평균 2개 수준까지 늘었고, 투자자 예탁금도 108조원을 웃돌며 사상 최대치를 기록했다. 두 달 새 20조원 이상 유입된 대기자금은 증시로의 자금 이동이 전 국민적 흐름으로 확산되고 있음을 보여준다.

투자 방식도 변화하고 있다. 지수 급등 속에 개별 종목 부담이 커지면서 분산투자가 가능한 ETF로 개인 자금이 빠르게 몰리고 있으며, 올해 들어 두 달 만에 연간 순매수 규모의 상당 부분을 채웠다. 단기 변동성에 대한 경계는 필요하지만, 자금 유입과 정책·실적 모멘텀이 유지되는 한 주도 업종과 핵심 테마 중심의 흐름은 당분간 이어질 것이란 평가가 나온다.

AD

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 5%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

현대건설, 카카오페이, 한화오션, 삼성전기, 카카오





AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>