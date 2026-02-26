디올 뷰티, 새로운 매력을 담아낸 쟈도르 엥땅스 출시

AD

2026년 3월, 크리스챤 디올 뷰티는 디올 퍼퓸 크리에이티브 디렉터 '프란시스 커정'이 쟈도르의 뮤즈인 리한나(Rihanna)의 이미지에서 영감을 받아 강렬하고 대담한 매력을 담아낸 쟈도르의 새로운 향수 'NEW 쟈도르 엥땅스(J'ADORE INTENSE)'를 출시한다.

쟈도르는 1999년 출시 이후 여성의 대담함과 아름다움을 상징하는 아이코닉 향수로 자리매김했다. 'NEW 쟈도르 엥땅스'는 리한나의 자유롭고 강렬한 개성에 찬사를 보내는 향기로 새롭게 재해석된 제품으로, 황금빛 광채와 모던한 우아함, 그리고 눈부신 재능까지 리한나 존재 그 자체와 닮아 있는 것이 특징이다. 이를 통해 하우스의 꾸뛰르 감성과 당당한 여성성, 그리고 디올의 선구적인 정신을 담아 쟈도르만의 헤리티지를 대담하게 이어간다.

이번 신제품은 쟈도르의 아이코닉 플로럴 부케를 구성하는 모든 꽃의 매력을 한층 극대화했다. 피부에 부드럽게 녹아드는 관능적인 플로럴 노트는 부드럽고 강렬한 존재감으로 모든 감각을 우아하게 일깨우며, 이어서 부드러운 샌달우드와 바닐라가 어우러져 대담하고 풍부한 구르망 노트에 깊이를 더하며 따뜻하고 관능적인 잔향을 남긴다.

'NEW 쟈도르 엥땅스'와 더불어 디올 최초의 워터 베이스 포뮬러 오 드 퍼퓸 '쟈도르 퍼퓸 도'가 화이트와 골드 컬러가 어우러진 암포라 보틀 디자인으로 새롭게 선보인다. 'NEW 쟈도르 퍼퓸 도'의 암포라 보틀은 섬세한 골드 디테일과 투명한 물방울 장식이 더해진 넥 라인을 따라 부드러운 곡선을 드러낸다. 또한 꽃잎을 어루만지는 듯한 부드러운 벨벳 텍스처의 펄 화이트 컬러의 보틀이 깔끔하게 폴리싱 된 골드 장식으로 재탄생하며 한층 우아한 아름다움을 드러낸다.





크리스챤 디올 뷰티가 새롭게 선보이는 NEW 쟈도르 엥땅스와 쟈도르 퍼퓸 도는 현재 디올 뷰티 온라인 부티크에서 만나볼 수 있으며, 전 채널 공식 출시일은 오는 3월 1일이다. 이날부터 전국 백화점 크리스챤 디올 뷰티 매장과 디올 뷰티 부티크를 포함한 69개의 오프라인 매장, 롯데온(LOTTE ON), 쓱 닷컴 등 6개의 온라인 기업몰, 카카오톡 선물하기 그리고 디올 뷰티 온라인 부티크에서 구매할 수 있다.





