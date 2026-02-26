반도체 소부장 특화단지 '안성 동신산단' 조성 탄력…농지전용협의 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 안성시 '동신일반산업단지' 조성에 속도가 붙을 전망이다.

경기도는 안성시 보개면·금광면 일원에 반도체 소재·부품·장비 산업 거점으로 추진 중인 안성 동신일반산업단지 개발사업의 농림축산식품부 농지전용협의가 최종 완료됐다고 26일 밝혔다.

동신일반산단은 2023년 7월 산업통상부의 소부장 특화단지로 지정 됐으나, 농지전용협의 과정에서 농지 보전과 산업 입지 간 균형 확보가 사업 추진의 핵심 과제로 장기간 협의가 이어져 왔다.

경기도는 승인권자로서 안성시, 한국산업단지공단(사업시행자)과 협력해 산업단지 규모 조정과 농지 보전 대책을 반영한 사업계획을 마련하고 중앙부처와 지속적인 협의를 추진했다.

경기도청

이번 농지전용협의 완료로 그간 사업 추진의 주요 행정적 난제가 해소되며, 산업단지 조성을 위한 사업 추진 여건이 크게 개선됐다.

동신일반산단은 성남~수원~용인~평택~화성~이천~안성으로 이어지는 경기도 반도체 클러스터를 지원하는 소부장 산업 거점으로, 반도체 공급망 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.





박민경 경기도 반도체산업과장은 "이번 농지전용협의 완료는 관계기관 간 긴밀한 협력을 통해 이뤄낸 성과"라며 "안성시 및 사업시행자와 협력해 산업단지 조성이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정적 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

