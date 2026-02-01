밴스 부통령 "이란 '핵무기 불가' 원칙 수용해야"…협상 하루 압두고 재차 압박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 26일 후속 협상 앞두고 압박

이란 대통령 "협상 우호적으로 전망"

이란 정부 핵 포기 불가 입장 고수

JD 밴스 미국 부통령.

JD 밴스 미국 부통령은 25일(현지시간) 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 향해 미국의 '핵무기 보유 불가' 원칙을 수용하라고 촉구했다. 이란과의 후속 협상을 하루 앞두고 재차 압박하는 모양새다.

밴스 부통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "이란은 핵무기를 보유할 수 없다. 아주 단순하다"며 "나는 이란 최고지도자와 그 체제의 모든 구성원이 이를 이해해야 한다고 생각한다"며 이같이 밝혔다.

이어 "우리는 이를 명확히 밝혀왔으며, 군사력 없이도 좋은 해결책을 도출하길 희망한다. 하지만 우리가 군사력을 사용해야 한다면, 대통령은 그 권한 역시 갖고 있다"고 경고했다.

그는 이란이 핵무기를 개발하려 한다면 "궁극적인 군사적 목표가 될 것"이라며 "우리는 세계 최대 테러 지원국이 핵 테러로 세계를 위협할 수 없는 지점에 도달해야 한다"고 강조했다. 그러면서 "대부분 미국인은 세계에서 가장 미치고 최악인 정권이 핵무기를 보유하도록 놔둘 수 없다는 것을 이해한다고 생각한다"고 덧붙였다.

밴스 부통령은 외교 문제를 해결하는 것을 선호한다면서 "내일 협상에서 이란이 나의 경고를 진지하게 받아들이길 바란다"고 말다.

미국과 이란은 26일 스위스 제네바에서 만나 후속 협상을 진행한다. 트럼프 행정부는 이란에 핵무기 개발 중단 등을 요구하며 대화를 이어가고 있다.

국영 IRNA 통신에 따르면 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 "협상에 대해 우호적인 전망을 갖고 있다"고 밝혔다.

페제시키안 대통령은 "우리는 최고지도자의 지도 아래 이 과정을 계속하고 있으며, 전쟁도 평화도 아닌 상황을 넘어설 수 있도록 하고 있다"고 말했다.





이란은 우라늄 농축을 포기하라는 미국의 요구에 굴복하는 것이 체제 존립 측면에서 전쟁보다 더 위험하다고 여긴다는 보도도 나온다. 이번 협상이 틀어지면 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사작전을 결단할 가능성이 크다는 관측도 나온다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

