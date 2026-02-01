"택시 불러줘" AI 더 쉽게 쓰는 갤럭시S26…"8억대 판매 목표"

'갤럭시 언팩 2026' 美 샌프란시스코 개최

능동적인 AI 에이전트로 일상 속 도움 받아

가격 올랐지만…AI 최적화 하드웨어 성능

인공지능(AI) 폰 시대를 열고 있는 삼성전자가 한단계 혁신한 갤럭시S26 시리즈를 공개했다. 갤럭시S26은 일상에 실질적으로 도움을 주고 상상력을 실현하는 기능들이 대거 추가됐다. 가격은 모델별로 전작 대비 9만9000원에서 29만5900원가량 인상됐음에도 올해 목표 판매량은 작년보다 2배 늘어난 8억대로 정했다.

25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 노태문 대표이사 사장(DX부문장) 갤럭시S26 시리즈를 소개하고 있다. 삼성전자 제공

"나를 이해하는 AI"…쉽고 직관적으로 사용

삼성전자는 25일(현지시간) 오전 미국 샌프란시스코에서 '갤럭시 언팩 2026' 행사를 열고 일반형과 플러스, 울트라로 구성된 갤럭시S26 시리즈를 선보였다. 노태문 대표이사 사장(DX부문장)은 "갤럭시S26 시리즈는 강력한 하드웨어를 기반으로 누구나 쉽고 직관적으로 AI를 사용할 수 있는 제품"이라고 밝혔다. 삼성의 기술 역량을 총동원한 차세대 갤럭시 제품을 보기 위해 각국의 외신과 초청받은 인플루언서들이 행사장을 가득 메웠다.

이번에 삼성이 가장 심혈을 기울인 부분은 '에이전틱 AI'다. 에이전틱 AI를 통해 일상 속에서 쉽고 편리하게 AI 기능을 활용할 수 있게 하겠다는 비전을 담았다. 에이전틱 AI는 단순 답변을 제공하는 챗봇을 뛰어넘어 사용자의 데이터를 기반으로 요청을 수행하고 정보를 전달하는 역할을 한다. 특히 갤럭시S26 사용자는 AI 활용법을 미리 배우거나 머릿속으로 고민하지 않고도 직관적으로 AI 기술을 사용할 수 있게 됐다.

먼저 갤럭시S26에 탑재된 구글의 AI 모델 제미나이가 더욱 똑똑해졌다. 사용자가 우측 사이드 버튼을 누르고 음성으로 "인천공항까지 가는 택시 불러줘"라고 명령하면 자동으로 우버, 카카오T와 같은 택시 서비스 애플리케이션을 실행시켜 원하는 작업을 수행해준다. 향후에는 배달의민족과 같은 배달앱이나 온라인 쇼핑몰에도 이러한 기능을 적용한다는 계획이다.

이미지 편집 기능도 AI 기술로 더욱 정교해지고 고도화됐다. 그동안 특정 피사체를 단순히 지우거나 물체를 생성해주는 식이었다면, 갤럭시S26에서는 내 마음대로 사진을 변형하고 상상 속 이미지를 구현할 수 있게 됐다. 사회관계망서비스(SNS) 계정에 올릴 음식 사진 촬영을 깜빡 한 채 음식을 한입 먹었다 해도 걱정할 필요가 없다. "음식을 원래대로 복원해줘" 한마디에 감쪽같이 원상 복귀된 이미지를 얻을 수 있기 때문이다.

사용자가 원하는 AI 모델을 선택할 수 있게 된 점도 특징이다. 삼성 자체 모델인 '빅스비'부터 제미나이, 퍼플렉시티까지 원하는 AI 에이전트를 골라 쓸 수 있다. 사이드 버튼을 누르거나 음성 명령으로 AI 에이전트를 손쉽게 실행시킬 수 있다.

특히 빅스비 기반의 '나우 넛지' 기능이 이번에 새롭게 추가됐다. 예컨대 카카오톡 메신저를 통해 친구가 최근 호주 여행에서 찍은 사진을 요청하는 경우, 메시지 입력창 아래쪽에 '사진 공유' 아이콘이 뜨고 클릭 한 번에 사진첩 속 호주 여행 사진을 선택·공유할 수 있다. 사진첩뿐만 아니라 캘린더, 연락처, 삼성 월렛과 토스 앱도 대화 내용을 기반으로 나우 넛지 기능을 통해 제안되는 앱들이다. 이처럼 능동적으로 움직이는 AI 에이전트를 활용하면 사용자는 여러 앱을 오가거나 일일이 자료를 검색하는 수고를 덜게 된다.

가격 인상에도…하드웨어 자신감에 8억대 판매 목표

삼성은 '스마트폰 두뇌' 역할을 하는 애플리케이션 프로세서(AP) 등 부품값 상승 여파로 갤럭시S26 출고가를 전작 대비 모델별로 9만9000원에서 29만5900원까지 인상했다. 하지만 목표 판매 대수는 8억대로 정해 지난해 갤럭시S25 판매 대수인 4억대보다 두배 늘리는 자신감을 드러냈다.

삼성전자가 25일(현지시간) 공개한 갤럭시S26 울트라. 김보경기자

삼성의 자신감은 AI 기능을 뒷받침하는 하드웨어 성능이 대폭 업그레이드된 데서 나온다. 특히 갤럭시S26 울트라 모델에 탑재된 AP인 '스냅드래곤 8 엘리트 5세대'는 전작 대비 NPU는 39%, CPU와 GPU 성능은 각각 19%, 24% 향상되며 AI 작업에 최적화됐다고 설명했다.

또한 더 밝아진 카메라 렌즈로 '나이토그래피' 기능이 향상돼 어두운 밤과 같은 저조도 환경에서 깨끗한 결과물을 제공한다. 울트라 모델에는 모바일폰 최초로 측면에서 보이는 화면을 제한할 수 있는 '프라이버시 디스플레이'를 탑재해 사생활 보호 기능을 강화했다.





갤럭시S26 시리즈는 다음 달 11일부터 한국, 미국, 영국, 인도 등 전 세계 120여개 국가에 순차적으로 출시한다. 국내 사전 판매는 27일부터 다음 달 5일까지 7일 동안 진행된다. 색상은 흰색과 검정, '코발트 바이올렛' '스카이 블루' 4종의 색상으로 출시되며, 삼성닷컴과 삼성 강남에서만 구매 가능한 전용 색상인 '핑크 골드'와 '실버 쉐도우'도 함께 출시된다. 일반형 가격은 125만4000원(256GB 모델)부터, 플러스는 145만2000원부터, 울트라는 179만7400원부터 시작된다.





샌프란시스코(미국)=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

