SK하이닉스, 신임 이사에 차선용 사장 내정…다음달 25일 정기주총

D램 개발, 미래기술연구원장 거쳐

"사내 최고 기술전문가, 리더십 강화"

사외이사 선임, 정관 변경 등 안건 상정

SK하이닉스에서 미래기술연구원 원장을 맡고 있는 차선용 사장이 SK하이닉스 신임 사내이사로 내정됐다.

SK하이닉스는 다음 달 25일 경기 이천 SK하이닉스 본사에서 제78회 정기 주주총회를 개최한다고 25일 공시했다. 이번 주주총회에는 사내·사외이사 선임을 비롯해 재무제표 승인, 정관 일부 변경, 이사 보수한도 승인, 자본준비금 감소, 임원 퇴직금 지급 규정 개정 등의 안건이 상정될 예정이다.

차 사장은 D램 개발담당을 거쳐 2022년부터 미래기술연구원에서 원장을 맡고 있다. 앞서 2년간 사내이사를 맡았던 안현 개발총괄 사장에 이어 사내 이사직을 수행하게 됐다.

SK하이닉스는 차 사장의 신임 이사 선임 배경에 대해 "최고경영자(CEO) 후보군을 대상으로 전사적 관점의 경영 안목을 키울 수 있도록 사내 주요 의사결정에 참여하는 기회를 제공하고자 사내이사로 선임했다"며 "사내 최고 기술전문가로 급변하는 시기에 기술 리더십 강화에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

차선용 SK하이닉스 미래기술연구원장(CTO). SK하이닉스.

신규 사외이사 후보로는 고승범 전 금융위원회 위원장, 최강국 법무법인 가온 변호사가 내정됐다.

고 전 위원장은 한국은행 금융통화위원 등을 지낸 인물로, SK하이닉스는 대규모 투자가 수반되는 반도체 산업에서 회사의 재무 건전성 유지 및 강화를 선임 이유로 들었다. 최 변호사는 미국에서 24년간 인수·합병(M&A) 및 구조조정, 크로스 보더(Cross-border) 투자 관리 등에서 전문성을 쌓아왔다. SK하이닉스는 국내외 다양한 투자를 진행하고 있는 상황에서, 투자 집행 관리 등의 역량을 강화하기 위해 최 변호사를 선임했다고 밝혔다.

또 기타비상무이사에 선임되는 김정규 SK스퀘어 사장은 지주사와의 원활한 소통 채널 확보로 신속한 의사결정을 지원할 것으로 기대된다.





한편 감사위원회 위원으로는 기존 사외이사였던 김정원 김앤장 법률사무소 고문과 함께 고승범 신임 사외이사, 최강국 신임 사외이사를 선임할 예정이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

