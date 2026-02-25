오준호 삼성 미래로봇추진단장, AI·로봇산업협회 신임 회장으로…"美·中 따라잡겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국AI·로봇산업협회 제12대 회장 선출

"삼성전자 회장사 선임, 기대 반영된 것"

로봇 인재 양성, 연구개발 과제 발굴 등

오준호 삼성전자 미래로봇추진단 단장이 한국AI·로봇산업협회 제12대 회장에 선임됐다.

오 단장은 한국AI·로봇산업협회가 25일 서울 서초구 양재 엘타워에서 개최한 '2026년 정기총회'에서 제12대 회장에 올랐다. 그는 11대 회장인 김진오 전 회장에 이어 새 회장에 선출됐다.

오 신임 회장은 이날 취임사에서 "현재 중국은 압도적인 생산력을 가지고 로봇을 만들고 있고, 미국은 압도적 인공지능(AI) 기술을 가지고 있다"며 "하지만 우리가 혁신과 도전으로 따라잡을 수 있다면 머지않아 기술의 축, 톱티어(선두권)에 들어갈 수 있을 것"이라고 말했다.

그러면서 "삼성전자를 회장사로 선임한 것은 책임감을 가지고 로봇 산업을 이끌어달라는 기대가 반영된 것"이라며 "책임감을 갖고 정부와 정책적 소통을 원활히 하면서 우리나라 로봇산업이 글로벌 최고가 되는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

오 회장은 레인보우로보틱스 창업멤버이자 한국 최초의 이족 보행 인간형 로봇인 '휴보'를 탄생시킨 인물로, 지난해 초부터 삼성전자 미래로봇추진단을 이끌고 있다.

한국AI·로봇산업협회 12대 회장에 선임된 오준호 삼성 미래로봇추진단 단장이 25일 서울 서초구 양재 엘타워에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스.

AD

미래로봇추진단은 휴머노이드를 비롯한 삼성의 미래 로봇 기술 개발에 중추적인 역할을 수행하는 대표이사 직속 조직이다.

한국AI·로봇산업협회는 이날 회장 선임과 함께 이사회 임원 선임, 2026년도 사업 계획 및 예산 등의 안건을 의결했다.

올해는 ▲로봇 SI(시스템통합) 기업 실태조사를 통한 산업 현황 파악 및 연구개발(R&D) 과제 발굴 ▲로봇 분야 인력 양성 ▲지능형 로봇 손해보장 사업 ▲산업 트렌드 대응 및 표준화 활동 ▲국내외 판로 개척 및 저변 확대 등을 중점 추진한다는 계획이다.

한국AI·로봇산업협회는 국내 로봇 기업과 관련 기관 등 376곳의 회원사가 참여하는 국내 최대 규모 로봇산업 단체다.





AD

지난 1999년 설립된 협회는 지난해 하반기 기존 '한국로봇산업협회' 명칭에 'AI'를 추가했으며, 로봇 및 AI 기반 산업 육성, 정책 제안, 산업 생태계 조성 등을 수행하고 있다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>