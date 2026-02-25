야외훈련 축소된 FS, 내달 9일부터 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

FS 기간 야외기동훈련 작년 대비 축소

북미대화 여건 조성' 취지

한미는 한반도 유사시에 대비한 전구(戰區)급 한미연합훈련인 '자유의 방패'(프리덤실드·FS) 연습을 내달 9∼19일 실시한다.

합동참모본부는 이날 보도자료를 통해 "FS 연습은 한미가 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 연습"이라며 이같이 밝혔다.

합참은 이번 FS 연습의 의미에 대해 "최근 전훈 분석 결과와 도전적 전장환경 등 현실적인 상황을 연습 시나리오에 반영함으로써 '연합·합동 전영역 작전'을 포함한 한미동맹의 연합방위태세를 강화하고 한미가 합의한 '조건에 기초한 전작권 전환' 준비를 지속적으로 추진하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.

한미 군 당국은 매년 3월에 FS 연습, 8월에는 '을지 자유의 방패'(UFS·을지프리덤실드) 연습이라는 명칭의 지휘소훈련(CPX)을 실시한다. 한반도 전면전을 가정한 FS 및 UFS 연습은 전작권 전환 조건의 충족 여부를 평가 및 검증하는 계기도 된다.

한미는 FS 연습 기간 지휘소훈련 시나리오와 연계된 야외기동훈련(FTX)도 실시한다. 올해 FS 연습 기간 야외기동훈련은 작년 대비 축소된 것으로 전해졌다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 3월 말∼4월 초 방중을 앞두고 북미 대화 재개 여건 조성을 위해 훈련을 조정해야 한다는 정동영 통일부 장관 등 정부 일각의 의견이 반영된 결과로 보인다.





이번 FS 연습에는 예년과 마찬가지로 유엔군사령부 회원국들도 참가하며, 중립국감독위원회는 연습 기간 정전협정 준수 여부를 확인한다. 한미연합훈련에 대해 '북침 연습'이라며 예민한 반응을 보여온 북한은 이번 FS 연습에 대해서도 반발할 것으로 예상된다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

