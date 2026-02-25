눈싸움 중 경찰에 눈덩이 투척…美 뉴욕서 공방 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"경찰에 대한 존중 약화됐다"

미국 뉴욕시 워싱턴 스퀘어 공원에서 시민들이 출동한 경찰관들에게 눈덩이를 던져 경찰이 수사에 착수했다.

24일(현지시간) AP통신 등에 따르면 뉴욕시 경찰은 스퀘어 공원에서 경찰관들이 눈덩이를 맞은 사건과 관련해 가담자들을 수사하고 있다.

앞서 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠제작사인 '사이드토크'(Sidetalk)는 해당 공원에서 전날 오후 3시께 눈싸움 행사를 열겠다는 글을 올렸다. 이후 눈싸움 행사에 참석하기 위해 많은 인파가 몰렸고, 경찰이 현장에 출동하자 일부 참가자들이 경찰관들을 향해서도 눈덩이를 던지기 시작했다.

당시 상황이 담긴 영상에는 공원 산책로를 걷던 경찰관 두 명을 향해 사방에서 눈덩이가 날아드는 모습이 담겼다. 일부 참가자는 경찰관의 머리에 눈덩이를 던졌고, 경찰관들은 계속해서 날아드는 눈덩이를 피했다. 영상 말미에는 경찰관 중 한 명이 눈을 비비는 모습도 포착됐다.

뉴욕경찰(NYPD)은 성명을 통해 여러 명의 경찰관이 얼굴에 눈덩이를 맞았으며, 구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐다고 밝혔다. 다만 구체적인 부상 정도는 공개하지 않았다.

제시카 티쉬 뉴욕시 경찰국장은 자신의 X(엑스·옛 트위터)를 통해 "영상 속 행동은 모욕적이며, 범죄에 해당한다"며 "우리는 현재 이 사안을 수사하고 있다"고 밝혔다.

일부 시의원들은 이번 소동과 관련해 "경찰에 대한 존중이 약화됐다"고 비판했다. 조란 맘다니 뉴욕시장 또한 X에 글을 올려 "경찰관들은 모든 시 공무원들과 마찬가지로 역사적인 폭설 속에서 시민 안전과 차량 소통을 위해 애써왔다"며 "그들을 존중해 달라. 만약 누군가 눈덩이를 맞아야 한다면 나에게 던져 달라"고 했다.





다만 맘다니 시장은 이날 기자회견에서 형사 기소 필요성에 대한 질문을 받자 "내가 본 영상은 그저 눈싸움처럼 보였다"고 답했다. 이에 대해 뉴욕시 경찰 노조는 "단순한 눈싸움이 아니라 폭행"이라며 시장의 대응을 강하게 비판했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

