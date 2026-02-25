[굿모닝증시]코스피, 美 증시 반등에 6000 돌파 시도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 증시가 인공지능(AI)발 불안이 진정되며 반등에 성공한 가운데, 국내 증시는 이에 힘입어 장중 코스피 6000 돌파를 시도할 것이라는 전망이 나왔다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 94.58포인트 상승하며 사상 첫 5900선을 돌파한 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 3.6원 하락한 1443원으로 거래를 시작 했다. 2026.2.23 강진형 기자

AD

25일 한지영 키움증권 연구원은 "전날 국내 증시는 장 초반 관세 불확실성, 미국 AI주 조정 여파로 하락세를 보이기도 했지만 이후 반도체 슈퍼 사이클 기대감 속 개인을 중심으로 한 매수세 확산 등에 힘입어 상승 마감했다"며 "이날은 엔비디아 실적 대기심리 속 전일 급등에 따른 차익실현 압력이 상존하겠지만, 미국 증시 반등 효과에 힘입어 장중 코스피 6000 돌파를 시도할 것으로 보인다"고 밝혔다.

전날 미 증시는 반등에 성공했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전일 대비 370.44포인트(0.76%) 오른 4만9174.50에 거래를 마감했다. S&P500 지수도 52.32포인트(0.77%) 오른 6890.07, 나스닥종합지수는 236.41포인트(1.05%) 상승한 2만2863.68원으로 거래를 마쳤다.

이는 백악관의 글로벌 15% 관세 부과 언급, 솔리드스테이트드라이브(SSD) 경쟁 격화 우려에 따른 샌디스크(-4.2%) 급락에도 메타(+0.3%)·AMD(+8.8%)의 5년 계약 체결, 앤스로픽의 기존 소프트웨어들과의 파트너십 체결 등 장중 호재성 재료 출현이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

한국 기준 26일 오전에 발표되는 엔비디아 실적에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 엔비디아 주가는 연초 이후 약 3.4% 상승하며 S&P500 지수 증가율(0.7%)을 약간 웃도는 상태인데, 이는 지난해 연간 38.8% 급등하며 S&P500 지수(16.3%) 크게 압도했던 것과 대조적인 모습이다.

엔비디아의 12개월 선행 주당순이익(EPS)이 연초 대비 7.6% 상승하는 등 성장세에도 주가가 정체되는 것은 ▲빅테크(대형 정보기술 기업)의 대규모 설비투자(CAPEX) 투자에 따른 수익성 우려 전이 ▲아마존, 알파벳 등 주요 고객사의 자체 AI칩 사용 확대 가능성 ▲앤스로픽 발 소프트웨어 산업 잠식에 따른 하드웨어 업체들의 투자 여력 축소 노이즈 등 복합적 요인이 작용한 것으로 보인다.

한 연구원은 "(엔비디아의) 매출총이익률(GPM)의 70%대 중반 유지 여부, 올해 1분기 매출 가이던스 상향 여부 등 수익성과 가이던스가 실질적인 주가 변동의 촉매가 될 것으로 판단한다"며 "더 나아가 엔비디아는 국내 반도체 업체의 주요 고객사이므로, 전일 상징적인 주가 레벨에 도달한 삼성전자와 SK하이닉스의 랠리에 정당성을 부여하는 이벤트가 될 것"이라고 판단했다.

미 증시 불안에도 한국 증시는 견고한 상승세를 유지하고 있는 가운데 증권가는 코스피가 6000을 넘어 7000을 향해 갈 것으로 보고 있다. 하나증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권 등은 코스피 상단을 7000 이상으로 잡았다.





AD

전날 코스피는 5969.64, 코스닥은 1165.00으로 마감했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 종가 기준 20만원, 100만5000원을 기록하며 사상 최고가를 찍었다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>