[On Stage]시쉬킨 "피아노로 이야기 들려드릴게요"

오는 3월8일 예술의전당에서 내한 독주회

로미오와 줄리엣·호두까기 인형 모음곡 등

"예술적 여정은 전력질주보다 장인의 작업"



러시아 피아니스트 드미트리 시쉬킨은 자신을 '음악적 이야기꾼'이라고 소개한다.

피아노로 이야기를 들려주고 싶다는 그는 다음 달 8일 예술의전당 콘서트홀에서 2년 만에 내한 독주회를 연다. 이번 무대에서는 실제 서사를 품은 작품들을 중심으로 음악 속 이야기를 풀어낼 예정이다. 발레 음악 '로미오와 줄리엣'과 '호두까기 인형' 모음곡이 핵심 레퍼토리다.

시쉬킨은 독주회를 앞두고 진행한 아시아경제와의 서면 인터뷰에서 "이번 공연에서는 음악에 담긴 이야기와 드라마를 더욱 선명하게 전하고 싶다"며 "피아노 한 대로도 무대를 가득 채울 수 있다는 경험을 관객과 나누고 싶다"고 밝혔다.

드미트리 시쉬킨 (c)Alexandra Aksentieva

두 작품은 모두 발레를 위해 쓰인 관현악곡이다. 로미오와 줄리엣은 작곡가 세르게이 프로코피예프가 직접 피아노 연주용으로 편곡한 작품이 있으며, 호두까기 인형은 러시아의 거장 피아니스트이자 지휘자인 미하일 플레트네프가 피아노 독주곡으로 재탄생시켰다. 시쉬킨은 "극적인 오케스트라 작품을 피아노 한 대로 어떻게 구현할 수 있을지 그 가능성을 탐구하고 싶다"며 "피아니스트가 얼마나 '1인 오케스트라'처럼 연주할 수 있는지를 보여주고 싶다"고 강조했다.

발레 모음곡에 앞서 프란츠 슈베르트와 프란츠 리스트의 작품도 연주한다. 리스트는 슈베르트의 가곡 12곡을 피아노 독주곡으로 편곡해 출간했는데, 시쉬킨은 이 가운데 '물 위에서 노래'와 '물레 잣는 그레첸' 두 곡으로 이번 독주회의 문을 연다. 1부는 로미오와 줄리엣 모음곡으로 마무리하고, 2부는 슈베르트의 즉흥곡으로 시작해 호두까기 인형 모음곡으로 대미를 장식한다.

시쉬킨은 피아노 교사였던 어머니의 영향으로 세 살 무렵부터 자연스럽게 건반을 접했다. 그는 "어머니는 저희 형제를 음악의 세계로 이끌어준 분"이라며 "그 가르침 덕분에 음악의 아름다움을 발견했고, 지금도 중요한 조언을 얻고 있다"고 말했다.

1992년 러시아 첼랴빈스크에서 태어난 그는 모스크바 차이콥스키 국립음악원에서 엘리소 비르살라제를 사사했다. 2018년 제네바 국제 콩쿠르 우승, 이듬해 차이콥스키 국제 콩쿠르 준우승을 차지하며 국제 무대에 이름을 알렸다.

이번 독주회는 2024년 이후 2년 만의 내한 공연이다. 지난해 7월에는 KBS교향악단과 함께 프로코피예프의 피아노 협주곡 3번을 협연했다. 그는 당시를 "무대 위 에너지가 유난히 강렬했던 공연"으로 기억했다. "관객의 몰입이 고스란히 무대로 전해지고, 그 에너지가 다시 연주로 되돌아오는 느낌이었다. 한국 관객은 열정적이고 음악에 대한 이해가 깊으며 집중력이 뛰어나다."

시쉬킨은 서두르지 않고, 천천히 연주자로서의 길을 걷고 싶다고 했다. 그는 "'예술적 여정'은 전력 질주라기보다 장인의 작업에 가깝다는 사실을 점점 더 실감한다"며 "감정의 어휘는 훨씬 넓어졌지만, 동시에 신체적 체력 관리의 중요성도 더욱 의식하게 된다"고 전했다.





그는 또한 감성과 기교를 모두 보여줄 수 있는 연주자를 꿈꾼다고 말했다. "피아노를 하나의 완전한 오케스트라처럼 다루면서, 화려한 기교와 순수한 서정성 사이를 자연스럽게 잇는 연주자가 되고 싶다."





