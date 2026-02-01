美 2월 소비자신뢰지수 91.2…전월 대비 2.2P ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래 비관 전망 다소 완화

미국 타임스퀘어.

미국의 소비자들이 체감하는 경제 상황과 전망을 수치화한 소비자신뢰지수가 2월 들어 개선된 것으로 나타났다.

미 경제조사단체 콘퍼런스보드는 2월 미국의 소비자신뢰지수가 91.2(1985년=100 기준)로 전월(89.0·수정치 기준) 대비 2.2포인트 상승했다고 24일(현지시간) 밝혔다.

지수는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(88.6)도 웃돌았다.

현재 사업 및 노동시장 여건을 반영한 현재상황지수가 120.0으로 전월 대비 1.8포인트 하락했지만, 소비자의 단기 미래 전망을 반영한 기대지수가 72.0으로 전월 대비 4.8포인트 상승한 게 반영됐다.

다만, 기대지수는 경기침체를 앞두고 있음을 시사한다고 여겨지는 80선 이하 영역에 지속해 머물렀다.

2월 소비자 신뢰지수 산정은 2월 17일까지의 설문 조사 결과를 반영한 것으로 지난 20일 내려진 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결 이후 상황은 반영되지 않았다.





콘퍼런스보드의 데이나 피터슨 수석 이코노미스트는 "소비자들의 미래에 대한 비관 전망이 다소 완화되면서 소비자신뢰가 2월 들어 소폭 상승했다"며 "다만, 최근 4년 중 고점이었던 2024년 11월(112.8)과 비교하면 여전히 현저하게 낮은 수준에 머물렀다"라고 평가했다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

