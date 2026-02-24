동아제약, '판피린타임 나이트플루 건조시럽' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글리신 성분 함유한 차타입 감기약

동아제약은 글리신 성분을 함유한 차타입 감기약 '판피린타임 나이트플루 건조시럽'을 출시했다고 24일 밝혔다.

동아제약, 글리신 함유 차타입 감기약 ‘판피린타임 나이트플루 건조시럽’출시. 동아제약

판피린타임 나이트플루 건조시럽은 동아제약 감기약 브랜드 판피린에서 새로 선보이는 '판피린타임' 시리즈의 첫 번째 제품이다. 따뜻한 물에 타서 차처럼 마시는 방식으로, 아세트아미노펜, 슈도에페드린, DL-메틸에페드린, 덱스트로메토르판, 디펜히드라민 등 감기 증상 완화에 도움을 주는 주성분에 글리신과 비타민 2종을 더한 8중 복합 성분이다.

콧물·목감기·발열·기침·근육통 등 주요 감기 증상 완화에 도움을 줄 수 있으며, 레몬 유자향을 적용했다. 일반의약품으로 가까운 약국에서 구매할 수 있다.

특히 감기 면역을 돕는 아미노산 '글리신 300㎎'을 함유한 점이 특징이다. 회사 측은 글리신이 항염 및 항산화 작용을 통해 면역 체계 조절을 돕고, 수면 리듬 회복에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 밝혔다. 비타민 B군과 비타민 C도 함유해 감기 회복을 돕는다.

판피린은 신제품 출시로 정제형 '판피린 티', 액상형 '판피린 큐', '판피린 나이트액' 등 다양한 제형의 라인업을 갖췄다.





동아제약 관계자는 "판피린타임 나이트플루 건조시럽은 국내 최초로 글리신 성분을 함유한 차타입 감기약"이라며 "판피린은 다양한 제형의 감기약 라인업을 지속적으로 선보여 소비자 기호에 맞춘 맞춤형 감기 케어 솔루션을 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

