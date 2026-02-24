정부, K-조선 초격차 기술에 3200억 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

친환경·AI·중소조선 3대 축 집중

신규 R&D 34개 과제 공고

정부가 K-조선의 초격차 기술 확보를 위해 올해 3200억원을 투입한다. 친환경 선박과 인공지능(AI) 기반 스마트 조선소, 중소조선소 특화 기술 등 3대 분야에 역량을 집중해 글로벌 경쟁 심화에 대응한다는 구상이다.

산업통상부는 24일 올해 조선해양 분야 기술 경쟁력 강화를 위해 전년 대비 약 23% 늘어난 3200억원을 투자한다고 밝혔다. 이와 함께 총 427억원 규모의 34개 신규 기술개발(R&D) 과제를 이날부터 공고했다.

지난해 K-조선은 8년 만에 최대치인 318억달러 수출을 기록하며 국가 전체 수출 7000억달러 돌파에 기여했다. 세계 수주 점유율은 20.2%로 전년 대비 6.2%포인트 상승했고, 대형 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고부가가치 선종에서는 세계 1위를 탈환했다.

연도별 수출액은 2018년 213억달러, 2020년 197억달러, 2022년 182억달러, 2024년 256억달러를 거쳐 2025년 318억달러로 증가세를 보였다.

다만 산업부는 경쟁국의 추격과 글로벌 친환경 규제 강화, 인력 구조 문제, 일부 선종에 집중된 수주 구조, 중소조선·기자재 업계의 취약한 경쟁력 등을 과제로 지목했다. 이에 따라 친환경, AI, 중소조선 지원을 3대 축으로 기술 투자를 확대하기로 했다.

우선 친환경 선박 분야에서는 암모니아 터빈, 수소 엔진 등 무탄소 연료 추진 기술과 선박 엔진 배출가스에서 이산화탄소를 포집·저장하는 시스템, 중대형 선박용 전기추진 시스템 기자재 등 핵심 기술 확보에 나선다. 국제 환경규제 강화에 선제 대응해 미래 시장 주도권을 확보하겠다는 전략이다.

AI 기술 확산도 본격화한다. 인력 의존도가 높은 조선업 공정 특성을 고려해 생산공정과 자율운항 선박 전반에 AI를 적용한다. 수십 톤 규모의 중대형 선박 블록 조립 자동화 기술, 이동형 무인로봇을 활용한 부재·블록·기자재 운반 물류관리 기술 등을 통해 고난도 공정 자동화와 안전성 향상을 동시에 추진한다.

자율운항 선박 분야에서는 AI 모델 고도화를 위한 대규모 실증에 착수한다. 국내 운항 선박 30여척을 대상으로 운항 데이터를 확보해 상용화 기반을 다질 계획이다.

중소조선 및 기자재 경쟁력 강화를 위한 지원도 병행한다. 외산 의존도가 높은 쇄빙선 설계 기술과 기자재 국산화를 추진하고, 해상풍력 지원선의 전기추진 시스템 개발, 자율운항·친환경 기술이 접목된 예인선 개발, 협동로봇 현장운용 시스템 구축 등을 지원한다.

산업부 관계자는 "최근 조선업이 성과를 내고 있지만 인력 구조 문제와 수주 편중, 중소조선 경쟁력 강화 등 해결 과제가 여전하다"며 "압도적 기술 경쟁력 확보가 최선의 전략으로, 역대 최대 규모의 지원을 통해 조선업 전반의 AI 확산과 미래 친환경 선박 기술개발을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.





신규 과제의 상세 내용과 신청 양식은 범부처통합연구지원시스템(IRIS)에서 확인할 수 있으며, 접수 기간은 이날부터 3월 25일까지다.





