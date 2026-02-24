밀라노 동계올림픽 선수단 환영행사…최휘영 장관 등 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부는 대한체육회와 함께 24일 오후 인천국제공항 제2여객터미널 1층 입국장에서 '2026 밀라노·코르티나 동계올림픽' 대한민국 선수단 환영행사를 개최한다고 밝혔다.

환영행사에는 최휘영 문화체육관광부 장관, 유승민 대한체육회 회장, 이수경 선수단장, 선수단 본단으로 귀국하는 쇼트트랙, 피겨, 스피드스케이팅 선수들이 함께한다.

최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽 두 번째)이 김재열 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원(왼쪽 세번째), 이수경 선수단장(오른쪽) 등과 함께 지난 6일(현지시간) 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 단체 경기가 열린 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나를 찾아 한국 선수들을 응원하고 있다. [문화체육관광부]

AD

최휘영 장관은 선수단에 꽃다발을 전달하며 대회에서 보여준 열정과 투혼에 대해 격려와 감사의 마음을 전할 예정이다. 이수경 선수단장은 대회 참가 결과를 보고한다.





AD

최휘영 장관은 "6개 종목의 우리 선수 71명은 단순한 승패와 메달 획득 여부를 넘어 우리 국민에게 큰 감동과 기쁨을 선사했다. 특히 선배 선수들과 신예 선수들이 조화를 이뤄 한국 동계 스포츠의 새로운 가능성을 보여줬고, 미래 세대에게도 새로운 꿈과 도전의 이정표가 돼주었다"며 "선수들이 무사히 대회를 마치고 귀국할 수 있도록 애쓴 모든 지도자와 관계자 여러분께 깊이 감사드린다. 문체부는 앞으로도 선수들이 더 좋은 환경에서 훈련하고, 세계 무대에 당당히 설 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>