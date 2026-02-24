셀트리온 "비만 신약 '주사제·경구제' 투트랙 개발"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4중 작용 주사제 2027년·경구제 2028년 IND 목표

셀트리온이 비만 치료제 시장 공략을 위해 다중 작용 주사제와 경구제를 동시에 개발하는 투트랙 전략을 추진한다.

회사는 글루카곤 유사 펩티드(GLP)-1 기반 다중 타깃 주사제와 경구제를 병행 개발해 기존 치료제 대비 효능과 복용 편의성을 모두 개선한 신약 포트폴리오를 구축하겠다고 24일 밝혔다.

주사제 후보물질 'CT-G32'는 GLP-1을 포함한 4개 타깃에 동시 작용하는 기전으로 설계됐다. 현재 동물 모델에서 효능 평가가 진행 중이다. 2027년 상반기 임상시험계획(IND) 제출이 목표다. 회사는 개인별 효능 편차와 근손실 등 기존 비만 치료제의 한계를 줄이고 식욕 억제와 체중 감량 효과를 강화하는 것을 목표로 제시했다. 향후 지방 분해 촉진과 에너지 대사 조절을 통해 대사질환 영역으로 확장 개발도 검토한다는 계획이다.

경구제 역시 GLP-1 수용체를 포함한 다중 타깃 작용 기전을 기반으로 개발 중이다. 복용 편의성과 보관·유통 용이성을 강점으로 내세워 치료 접근성을 높이겠다는 전략이다. 제형 및 분자 설계를 통해 안정성과 생체이용률 개선 연구를 진행 중이며 2028년 하반기 IND 제출을 목표로 한다.

셀트리온은 주사제는 초기 체중 감량이 필요한 환자군을, 경구제는 주사 치료에 부담이 있거나 장기 유지 치료가 필요한 환자군을 각각 겨냥해 단계별 치료 포트폴리오를 구축한다는 구상이다.

비만 치료제 시장 성장세도 근거로 제시됐다. 세계보건기구에 따르면 전 세계 성인 과체중 비율은 1990년대 약 25%에서 최근 40%를 넘어섰다. 시장조사기관 글로벌데이터는 글로벌 비만 치료제 시장이 2031년 1,735억 달러 규모로 확대될 것으로 전망했다.





셀트리온 관계자는 "다중 작용 기전의 주사제와 경구제를 동시에 개발해 환자 특성과 치료 단계에 맞춘 치료 옵션을 제공하겠다"고 밝혔다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

