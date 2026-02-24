KB운용, 'KB K-성장과 지배구조 50 목표전환 3호' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB자산운용은 정부 성장 정책 수혜주와 기업가치 제고 기대 종목에 투자하는 목표전환형 펀드 'KB K-성장과 지배구조 50 목표전환형 3호'를 출시했다고 24일 밝혔다.

KB K-성장과 지배구조 50 목표전환형 3호는 정부가 추진하는 핵심 성장 산업인 'ABCDEF(AI, Bio, Contents, Defense, Energy, Factory)' 분야와 자본시장 선진화 정책에 따른 기업가치 개선이 기대되는 종목에 선별 투자하는 상품이다.

펀드는 주식과 채권에 각각 약 50% 수준으로 자산을 배분해 수익성과 안정성을 동시에 추구한다. 최초 설정일부터 목표수익률 달성 전까지 정부의 성장 정책 지원 등을 바탕으로 미래 성장 가능성이 높은 산업 내 핵심 기업에 투자하는 한편, 우량 채권 투자도 병행해 안정성을 확보하는 방식이다.

주식 부문은 정부의 핵심 산업 지원 정책 수혜로 성장세가 가파른 미래 유망 주요 기업과 자본시장 선진화 추진에 따라 수혜가 예상되는 기업에 집중 투자한다. 특히 지배구조 개선과 주주환원 확대를 통해 코리아 디스카운트 해소가 기대되는, 주가순자산비율(PBR)이 낮은 종목 등에 주목한다.

채권 부문은 국공채, 통안채, 특수채, 은행채 등 국내 우량 채권에 투자하는 단기채 상장지수펀드(ETF)와 머니마켓펀드(MMF) 등에 선별 투자해 안정적인 이자수익을 확보할 계획이다.

목표수익률은 7%다. 'A 클래스' 기준 누적 운용수익률이 목표치에 도달하면 주식 관련 자산을 전량 매도한다. 운용 전환 완료일 이후에는 단기채 ETF와 MMF·채권 등 국내 채권 관련 자산에 주로 투자하는 구조로 전환해 확보한 수익을 안정적으로 관리한다.

앞서 출시한 1·2호 펀드는 각각 17영업일, 27영업일 만에 목표수익률 7%를 달성한 바 있다. KB자산운용은 검증된 운용 전략을 바탕으로 정책 모멘텀이 집중되는 산업 중심의 선별 투자를 이어간다는 방침이다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "1·2호를 통해 확인한 운용 전략을 기반으로 정책 수혜 산업과 기업 가치 개선 기대 종목에 집중해 다시 한번 목표 달성에 도전하겠다"며 "KB K-성장과 지배구조 50 목표전환형 펀드는 변동성 장세에서 수익과 안정성을 동시에 추구하는 투자자에게 특히 추천할만한 상품"이라고 강조했다.





이 펀드는 KB국민은행, 하나은행, 부산은행, 광주은행, 미래에셋증권, 신한투자증권, iM증권 등에서 가입할 수 있으며 3월 13일까지 모집 후 당일 설정할 예정이다.





