"국제사회, NPT 체제 3대 축 재확인해야"…정연두, 제네바 군축회의 참석

정연두 외교전략정보본부장이 23일(현지시간) 제네바 군축회의 고위급회기에 참석했다. 외교부 제공

정부 북핵 수석대표인 정연두 외교전략정보본부장이 제네바 군축회의 고위급회기에 참석해 "국제사회가 핵비확산조약(NPT) 체제의 3대 축(군축, 비확산, 평화적 이용) 강화 의지를 재확인해야 한다"면서 "우리도 관련 노력에 동참해 나갈 것"이라고 강조했다.

정 본부장은 23일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 제네바 군축회의 고위급회기 기조발언을 통해 주요 군축·비확산 현안에 대한 우리 정부의 입장을 설명하면서 이같이 말했다.

제네바 군축회의는 1979년 설립된 국제사회의 유일한 다자군축협상기구로 외기권조약, 핵비확산조약(NPT), 생물무기금지협약(BWC), 화학무기금지협약(CWC), 포괄적핵실험금지조약(CTBT) 등 다자 군축비확산 조약의 산실 역할 수행한다.

정 본부장은 "오늘날 국제 안보 환경이 악화되고 불안정이 일상화된 가운데 군축·비확산 체제가 중대한 도전에 직면해 있다"고 평가했다. 이어 핵보유국간 군비통제 공백과 핵 위협 증대에 대한 우려를 표명하면서 핵보유국들이 투명성 제고와 상호 신뢰 구축을 위한 대화에 나설 것을 촉구했다.

그러면서 "우리 정부가 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 목표를 일관되게 견지하는 가운데, 북한과의 대화를 통해 중단-축소-폐기의 단계적 비핵화 방안을 이행할 수 있도록 미국을 비롯한 국제사회와의 긴밀한 공조를 지속해 나갈 것"이라고 했다.





한편 정 본부장은 24일부터 나흘 간의 일정으로 미국 워싱턴D.C.를 방문한다. 외교부에 따르면 정 본부장은 방미 중 앨리슨 후커 정무차관과 토마스 디나노 군비통제·국제안보 담당 차관, 마이클 디솜브레 동아태차관보 등 국무부 인사들과 학계 주요 인사들을 만날 예정이다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr

