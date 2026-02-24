원주시, 산불유관기관 협의회·주민대피 토의훈련 개최…“산불 철저 대비”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

선제적 예방·초동 진화 체계 구축

강원도 원주시는 올해 봄철 산불 조심 기간(1월 20일∼5월 15일)을 맞아 대형 산불 재난에 선제적으로 대응하기 위해 오는 25일 시청 10층 대회의실에서 '2026년 산불유관기관 협의회'를 개최한다.

원주시청 전경. 원주시 제공

AD

최근 기상 가뭄과 산불의 연중화 추세에 대비해 기관 간 공조 체계를 한층 강화하고, 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 총력 대응 체제에 돌입한다는 방침이다.

이날 협의회에서는 명봉산 일대의 대형 산불 발생 상황을 가정한 '산림 재난(산불) 대응 주민대피 토의훈련'도 함께 진행된다. 각 기관은 산불 확산 예측 시스템에 따라 준비(Ready)-실행 대기(Set)-즉시 실행(Go) 등 단계별 대피 임무를 교차 검증할 계획이다.

또한 원주시는 안전 취약계층의 신속한 대피를 지원하기 위해 복지 관련 부서 및 자생단체와의 협력 방안을 점검한다. 아울러 경찰의 교통 통제, 소방의 방어선 구축 등 현장 대응 역량도 면밀히 살필 예정이다.

이와 함께 실제 진화 과정에서 발생할 수 있는 매뉴얼과 현장의 차이점을 발굴하고, 도출된 실무 개선안을 향후 원주시 현장 조치 행동 매뉴얼에 적극 반영해 재난 대응의 실효성을 높일 계획이다.





AD

한종태 산림과장은 "산불 재난은 초기 대응과 기관 간 긴밀한 공조가 피해를 최소화하는 핵심 열쇠"라며 "실전과 다름없는 철저한 대비 태세로 시민의 안전과 소중한 산림 자원을 지키는 데 총력을 기울이겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>