금값 뛰자 귀금속점 AI 보안 솔루션 '철벽방어'

금값 급등에 귀금속점 노린 범죄 함께 늘어

에스원 AI보안으로 업그레이드 180% 증가

금값 상승으로 귀금속점을 겨냥한 범죄가 늘면서 인공지능(AI) 기반 보안 솔루션이 대안으로 떠오르고 있다. 귀금속점 등 고가 물품 취급 매장이 절도범들의 주요 타깃이 되고 있지만 기존 보안 시스템으로는 효과적으로 대응하기 어려워서다. AI는 매장 내 이상 행동을 실시간으로 분석해 범죄 징후를 사전에 포착하고, 점주에게 즉시 알려주는 방식으로 기존 보안 솔루션의 한계를 보완한다. 이에 귀금속점 점주들 사이에서 AI로 보안 솔루션을 강화하려는 움직임이 확산하고 있다.

24일 에스원에 따르면 귀금속점 보안 신규 계약이 올해 1월 기준 전년 동기 대비 68% 증가했다. 기존 고객 중 보안시스템을 AI 기반 솔루션으로 업그레이드하려는 수요는 같은 기간 180% 급증한 것으로 나타났다.

에스원 직원이 귀금속점 점주에게 맞춤형 AI 보안 솔루션을 설명하고 있다. 에스원

AD

최근 귀금속점을 노린 범죄를 보면 영업 중 순식간에 범행을 저지르고 도주하는가 하면 심야에 차량으로 출입문을 들이받거나 유리를 깨고 침입하는 등 시간과 수법을 가리지 않는다. 단순 CCTV나 기존 센서 수준의 보안으로는 이를 사전에 감지하거나 즉각 대응하기 어려운 것이 현실이다. 에스원의 SVMS(지능형 영상 감시 시스템)는 단순 녹화·사후 확인에 그쳤던 기존 CCTV와 달리 AI로 영상을 실시간 분석해 위험 징후를 실시간 감지한다. 매장 앞에서 반복적으로 배회하거나 출입 제한 구역에 비정상적으로 진입하는 등의 이상 징후를 즉시 알려줘 범행 전 선제 대응을 가능하게 한다는 설명이다. 최근 영업 시간대 절취 범죄 소식을 듣고 SVMS를 도입한 서울 도곡동 소재 귀금속 매장 한국브랜드금거래소 관계자는 "이상 징후가 감지되면 바로 알림이 와 안심이 된다"고 했다.

에스원은 점주가 없는 심야 시간대의 보안 공백은 초광대역(UWB) 감지기를 적용해 기존 적외선 센서의 한계를 보완한다. UWB는 벽이나 장애물 너머의 움직임까지 감지할 수 있는 레이더 방식의 센서 기술로, 일반 적외선 센서로는 포착하기 어려운 진열대·쇼케이스 뒤에 숨어 있는 침입자까지 정밀하게 탐지한다. 유리 파손 감지기와 연동해 출입문이나 쇼케이스 파손 시 즉각 경보가 작동하도록 설계돼 강력한 보안 체계를 구축할 수 있다. 종로의 아우라골드나라는 금값이 오르면서 기존 적외선 센서 보완을 위해 이 UWB 감지기를 도입했다. 청담동의 두나미스쥬얼리도 쇼케이스에 유리파손 감지기를 설치해 초동 대응 시간을 확보했다.





AD

에스원은 무인보안 서비스 가입 고객을 대상으로 도난·화재 피해 시 최대 3억원까지 지원하는 '스페셜보상 서비스'도 제공한다. 귀금속점은 범죄에 노출되면 피해 규모가 크다는 특성을 고려한 것이다. 에스원 관계자는 "금값 급등으로 범죄 위협이 커지면서 귀금속점 점주들의 불안감이 높아지고, 매장 운영에도 부담이 되고 있다"며 "점주들이 도난 걱정 없이 생업에 전념할 수 있도록 AI 기반 보안 솔루션을 적극적으로 보급해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>