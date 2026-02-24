거창군, ASF 유입 차단 총력… 드론 방역 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예비비 투입으로 지연 없는 차단방역 추진

확산 차단 최우선, 지역 양돈산업 피해 예방 총력

경남 거창군은 최근 아프리카돼지열병(ASF)이 경남 창녕군과 경북 김천시에서 잇따라 발생함에 따라, 관내 한돈 사육 농가로의 유입을 사전에 차단하기 위한 선제 방역 대응에 나섰다.

군은 ASF의 특성상 백신이나 치료제가 없고, 발생 시 지역 양돈산업 전반에 막대한 피해가 우려되는 점을 고려해 지난 21일부터 한돈 농가에서 직접 소독하기 어려운 축사 지붕과 주변을 중심으로 드론을 활용한 집중 소독을 실시했다.

특히, 초기 대응의 중요성을 고려해 드론 소독 운영비를 예비비로 편성·집행함으로써, 절차에 따른 지연 없이 신속한 차단방역 체계를 가동하고 있다.

구인모 거창군수는 "아프리카돼지열병은 한 번 발생하면 회복이 어려운 재난형 가축전염병인 만큼, 무엇보다 사전 차단이 중요하다"며 "드론을 활용한 방역과 관계기관 협력을 통해 지역 내 유입 방지에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 앞으로도 거창군은 ASF 발생 동향을 면밀히 모니터링하며, 농가 자체 소독과 외부인·차량 출입 통제 등 현장 방역 수칙 준수 여부를 지속해서 점검하고, 상황 변화 시 추가 방역 조치를 즉각 시행할 계획이다.





