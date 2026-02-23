檢 전분당 담합 의혹 삼양사·대상 등 4곳 압수수색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설탕 담합 사건보다 규모 크다고 판단

검찰이 전분 및 당류 업체들의 담합한 의혹을 받는 국내 식품업체 4곳을 압수수색했다.

23일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(나희석 부장검사)는 이날 전분당 시장 과점 업체인 대상, 삼양사, 사조CPK, CJ제일제당 등 4개 업체를 압수수색했다.

검찰은 전분당 담합 구조와 범행 규모를 분석한 결과 앞서 수사한 각각 5조원대, 3조원대 두 건의 설탕 담합 사건보다도 규모가 크다고 판단, 강제수사에 착수한 것으로 알려졌다.

전분당은 주로 가공식품 감미료로 사용된다. 물엿, 과당, 올리고당 등이 대표적으로 해당하며 과자, 음료, 유제품 등을 만들 때 원료로 쓰인다.





앞서 공정거래위원회도 지난달 이들 업체의 담합 의혹에 대한 조사를 착수했다. 공정위 행정처분까지 시간이 걸리는 만큼 검찰이 먼저 '민생교란 범죄'로 규정하고 수사에 나선 것으로 보인다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

