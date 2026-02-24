김효주, 이번에도 일을 낸다…'어게인 2021'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HSBC 위민스 월드 챔피언십 출전 정상 도전

2021년 이 대회서 우승 '약속의 땅'

지난주 혼다 LPGA 타일랜드 3위 상큼 출발

김세영, 최혜진, 고진영, 황유민 등판

김효주의 '약속의 땅'에서 일을 낸다.

26일 싱가포르 센토사의 센토사 골프클럽 탄종코스(파72·6793야드)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 HSBC 위민스 월드 챔피언십(총상금 300만달러)에 출전한다. 올해 LPGA 투어 3번째 대회이자 아시안 스윙 2차전이다. 72명이 출전해 컷 탈락 없이 72홀 스트로크 플레이로 우승자를 가린다. 우승 상금은 45만달러(약 6억5000만원)이다.

김효주가 HSBC 위민스 월드 챔피언십에서 우승에 도전한다. AFP연합뉴스

김효주는 LPGA 투어에서 메이저 1승을 포함해 통산 7승을 수확한 선수다. 한국 선수 중 세계랭킹이 가장 높은 9위다. 이 대회에서 좋은 추억을 갖고 있다. 2021년 LPGA 투어 통산 4승째를 달성했다.

김효주의 LPGA 투어 마지막 우승은 작년 3월 포드 챔피언십이다. 지난해 18개 대회에 출전해 7차례 톱 10에 오를 만큼 일관된 성적을 자랑했다. 올해 첫 대회인 혼다 LPGA 타일랜드에서도 3위에 입상해 이번 대회 기대감을 높였다.

한국은 김세영과 최혜진, 김아림, 유해란, 이소미, 임진희 등이 등판한다. 여기에 2022~2023년 이 대회에서 2연패를 달성한 고진영, 작년 롯데 챔피언십 우승자 자격으로 시드를 확보한 황유민이 출격한다.





우승 경쟁자들도 만만치 않다. 디펜딩 챔피언 리디아 고(뉴질랜드)를 비롯해 지난주 혼다 LPGA 타일랜드 우승자이자 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국), 이민지(호주), 야마시타 미유(일본) 등이 나선다.





