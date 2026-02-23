[내일 날씨]광주·전남 24일 비구름…지리산 고지대는 '눈'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24일 오전∼25일 새벽 비

예상 강수량 5~30㎜ 수준

24일 광주와 전남 지역은 오전부터 대체로 비가 내리고 지리산 고지대 등 일부 지역에는 눈이 내릴 것으로 예보됐다. 사진은 지난 19일 서울 종로구 광화문 사거리에서 설 연휴를 끝낸 시민들이 출근하고 있는 모습. 연합뉴스

24일 광주와 전남 지역은 아침부터 비가 내리고, 지리산 고지대 등 일부 산지에는 눈이 쌓이는 곳이 있겠다.

23일 광주지방기상청에 따르면 24일 오전부터 25일 오전 사이 광주와 전남 전역에 비가 내릴 전망이다.

이틀간 예상 강수량은 5~30㎜ 수준으로 예보됐다. 성삼재와 피아골 등 지리산 부근 고도가 높은 산지를 중심으로는 비가 눈이 내리면서 1~3㎝의 눈이 쌓이는 곳도 있을 것으로 보인다.

대기는 갈수록 메말라가고 있다. 23일 오후 기준 구례, 보성, 여수, 광양, 순천 등 전남 동부권을 중심으로는 건조주의보가 발효돼 있어 산불 등 각종 화재 예방에 주의가 필요하다.

해상과 해안가 안전사고도 유의해야 한다. 기상청은 24일 오전 거문도와 초도에 강풍 예비특보를, 서해남부 남쪽 먼바다와 남해서부 먼바다에 풍랑 예비특보를 각각 내렸다.

기온은 24일 오전까지 평년과 비슷하거나 조금 높다가 오후부터 차츰 쌀쌀해지겠다. 24일 아침 최저기온은 -1도에서 4도, 낮 최고기온은 5도에서 9도 분포를 보일 것으로 예상된다.





기상청 관계자는 "비나 눈이 내리는 지역은 가시거리가 짧고 도로가 미끄러울 수 있으니 교통안전에 유의해야 한다"며 "건조한 대기와 강한 바람으로 인한 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 화재 예방에도 만전을 기해달라"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

