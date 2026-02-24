4.7만가구 거듭날 목동 재건축 수주전 개막…시공사 수싸움 촉각[부동산AtoZ]

4월10일 시공사 입찰 마감

DL·대우 등 10곳 참석

출혈경쟁 피해 선별 입찰 가능성

서울 양천구 목동6단지에서 재건축 사업 시공사를 선정하기 위한 절차에 들어갔다. 목동신시가지는 서울 서남권을 대표하는 주거단지인데다 정비사업을 마친 후 서울에서도 손꼽히는 대규모 사업장으로 꼽힌다. 목동 재건축에서도 첫 시공사 선정에 나선 터라 건설사 간 눈치싸움이 치열할 것으로 예상된다.

정비업계 설명을 종합하면 23일 열린 목동6단지 재건축 시공사 선정 현장 설명회에는 DL이앤씨와 삼성물산, 포스코이앤씨, 대우건설, 현대건설, SK에코플랜트 등 총 10개 업체가 참석했다. 조합은 설명회에 참석한 시공사에 대안 설계를 요청했다. 공사비 약 810억원 범위에서 커뮤니티 면적(가구당 2.5평)과 지하주차장(가구당 2대)을 확충하겠다는 방침이다. 입찰 마감은 4월 10일이며 조합은 5월 30일 시공사 선정 총회를 열 예정이다.

AD

이날 설명회에는 목동신시가지 내 다른 단지에 관심을 가져온 것으로 알려진 삼성물산과 현대건설이 참석해 이목이 쏠렸다. 그간 일대 단지에서 눈에 띄는 홍보를 벌이지 않았던 대우건설 또한 직원 3명이 모습을 드러내면서 관심을 모았다. 6단지에 가장 적극적인 것으로 알려진 DL이앤씨 직원 2명도 설명회에 참석해 수주 의지를 드러냈다.

시공사들이 목동6단지에 관심을 가지는 이유는 사업성이 좋고 속도가 빠르기 때문이다. 목동6단지는 용적률 139.08%로 주변 단지에 비해 낮은 편이다. 단지 인근에는 이대목동병원과 경인초등학교, 양정중·고 등 학군과 병원이 인접해있다. 설계에 따라 30층이 넘는 일부 물량에서는 한강 조망도 가능할 것으로 전망된다. 목동종합운동장과 유수지 개발에 따른 수혜도 기대된다. 6단지는 추진위원회 없이 '조합 직접설립' 방식을 거쳐 정비구역 지정 9개월 만에 조합을 설립하는 성과를 냈다.

현장설명회에 다수 건설사가 참여했으나 경쟁입찰을 예단하기 어렵다는 목소리도 나온다. 올해 성수·압구정 등 서울 요지의 정비사업장에서 대규모 시공사 선정이 진행되는 만큼 시공사들이 목동 14개 단지에서는 출혈경쟁보다는 나눠먹기식 입찰에 나설 것이라는 전망이 나온다.

업계 한 관계자는 "이미 시공사들이 단지별로 참여 사업지를 나눠 물밑 경쟁하는 분위기"라며 "6단지의 경우 DL이앤씨가, 1·3·5단지는 삼성물산, 12단지는 GS건설, 현대건설은 7·10·14단지에 관심을 쏟고 있다"고 전했다.

가장 먼저 시공사 입찰을 거치는 6단지 결과에 따라 다른 단지의 경쟁 구도가 정해질 것으로 예상된다. 올해는 6단지를 시작으로 8단지와 12단지, 13단지가 시공사 입찰에 나설 것으로 예상된다. 목동신시가지 내 한 조합 관계자는 "어떤 시공사가 어느 단지 입찰에 참여할지 최종적으로 윤곽이 드러나기 전까지는 경쟁 구도를 두고 시공사들이 엎치락뒤치락 수 싸움을 벌일 것"이라고 예측했다.





AD

한편 목동신시가지 14개 단지는 지난해 모두 정비구역 지정을 마치고 2031년까지 순차적으로 착공에 돌입할 예정이다. 14개 단지 중 조합설립 또는 사업자시행자 지정 고시를 받은 단지는 총 7곳 (6(조합)·5·9·10·11·13·14단지)다. 추진위 승인을 받았거나 신청한 단지는 3·4·8·12단지로 이 중 8, 12단지는 최근 조합 창립총회를 마쳤다. 향후 14개 단지의 재건축이 완료될 경우 총 4만7438가구 규모의 신도시급 대규모 주거단지가 탄생할 전망이다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>