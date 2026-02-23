시진핑, 김정은 재추대 축전 "사회주의 우호 이웃…연대 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

23일 김정은 위원장에 축전 보내

시진핑 중국 국가주석이 조선노동당 총비서로 재추대된 김정은 북한 국무위원장에게 축전을 보냈다. 시 주석은 축전을 통해 북·중 우호 관계를 재확인하고 급변하는 국제 정세 속에서의 전략적 밀착을 유지하자는 확고한 의지를 표명했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 19일 평양 4·25문화회관에서 열린 노동당 제9차 대회에서 개회사를 하고 있다. 연합뉴스조선중앙TV

중국 관영 신화통신 등 현지 매체는 시 주석이 23일 김 위원장이 노동당 제9차 당대회에서 총비서로 다시 추대된 것을 축하하는 전문을 보냈다고 보도했다.

시 주석은 축하 메시지를 통해 "조선노동당 제8차 대회 이후 김정은 총비서를 핵심으로 하는 조선노동당 중앙위원회는 조선 인민을 단결시키고 이끌어 분투하며 조선의 사회주의 건설 사업에서 새로운 성과를 거뒀다"며 "김 위원장이 다시 총비서로 추대된 것은 총비서 동지에 대한 조선당과 정부, 인민의 깊은 신뢰와 진심 어린 지지를 보여주는 것"이라고 평가했다.

또 "이번 당대회가 조선의 당과 국가사업을 계승 발전시키는 중요한 단계에서 성공적으로 개최된 것은 중요한 의미가 있다"며 "총비서를 핵심으로 하는 조선노동당 중앙위원회의 강력한 영도 아래 조선 사회주의 사업이 끊임없이 새로운 국면을 열어가기를 바란다"고 했다.

시 주석은 북·중 관계에 대해서도 각별한 의미를 부여했다. 그는 "중조(북중)는 서로 돕는 사회주의 우호 이웃"이라며 "중조 관계를 잘 유지하고 공고히 하며 발전시키는 것은 중국 당과 정부의 확고부동한 방침"이라고 밝혔다.

아울러 "최근 몇 년간 나와 총비서 동지가 여러 차례 회동해 양국 관계의 긍정적인 발전을 강력히 이끌었다"며 "국제 정세의 복잡·다변화 속에서도 양측이 중요 합의를 이행해 중·북 우의의 새로운 장을 함께 써나가자"고 제안했다.





끝으로 시 주석은 양국 사회주의 건설을 지원하고 양국 인민의 복리 증진과 우호 증진, 지역 및 세계의 평화·안정과 번영에 기여하자고 강조했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

