"가수 박서진이 날 업고 꽃밭 걸었다"…5억 복권 1등 당첨자 사연 소개

"명절에 드라이브 나갔다가 구매"

"박서진 꿈 꾸고 1등"…당첨 여부 재차 확인

가수 박서진. 장구의신 엔터테인먼트

가수 박서진이 자신을 업고 꽃밭을 걸었던 꿈을 꾼 후 복권 1등에 당첨됐다는 사연이 전해졌다.

지난 19일 동행복권 당첨자 이야기에는 스피또1000 103회차 1등 5억원에 당첨된 당첨자의 사연이 소개됐다. 당첨자는 전라남도 해남의 한 복권방에서 스피또1000을 구매했으며, 평소 '당첨됐으면 좋겠다'는 희망으로 소액씩 구매하고 있었다고 전했다.

당첨자는 "명절 연휴 때 배우자와 바람 쐬러 드라이브 나갔다가 근처 판매점에서 스피또 5장을 구매했다"며 "귀가 후 복권을 긁었는데 놀랍게도 5억원에 당첨됐다. 어리둥절하고 믿기지 않아 몇 번을 했고, 다시 확인하고 싶은 마음에 구매했던 판매점까지 찾아가 당첨 여부를 재차 확인했다"고 말했다.

최근에 기억 남는 꿈을 는 질문에는 "최근 여러 가지 꿈을 꿨는데, 그중 가수 박서진님이 저를 업고 꽃밭을 거니는 꿈이 가장 기억에 남는다"며 "돌아보니 이 꿈이 행운을 가져다준 것 같다"고 답변했다.





스피또1000은 행운 숫자가 자신의 숫자 6개 중 하나와 일치하면 해당 당첨금을 받는 즉석 복권이다. 판매 가격은 1000원이며 1등 당첨 매수는 매회 11장이다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

