강원도 여행하고 4만원 돌려받자…‘혜택받GO! 강원여행’ 이벤트 실시

강원도, 숙박 3만원·소비 1만원 상품권 지급

3월 속초·동해 관광지 할인까지 제공

강원특별자치도는 '2025~2026 강원 방문의 해'의 2년차를 맞이하여 강원 방문객을 대상으로 '혜택받GO! 강원여행'이벤트를 추진한다.

강원혜택이지 페이지 내 이벤트 참여 방법. 강원도 제공

이번 이벤트는 23일부터 '강원혜택이지' 웹사이트에서 진행되며 강원생활도민증을 발급받은 방문객이라면 누구나 참여가 가능하다.

이벤트 참여는 숙박영수증 인증과 소비영수증 인증 각각 1인 1회로 제한한다.

숙박영수증 인증의 경우, 도내 소재 숙박업소를 이용 후' 6만원 이상의 영수증'을 '강원혜택이지' 웹사이트에 등록하면 3만원의 모바일 강원상품권을 제공하며 소비영수증 인증의 경우, 도내 음식점업 및 음료점업과 관광지의 입장 영수증 등(합산금액 5만원 이상)을 '강원혜택이지' 웹사이트에 등록하면 1만원의 모바일 강원상품권을 제공한다.

단, 일반·무도 유흥주점업 등 사행·유흥 목적의 소비영수증은 인정되지 않는다.

한편, 도는 2월의 추천 여행지인 원주·철원에 이어 3월에는 속초와 동해를 '이달의 추천 여행지'로 선정하고 각종 혜택을 제공한다.

아름다운 설악산과 울산바위, 너른 모래사장과 푸른 바다가 방문객을 맞이하는 속초에서는 설악산 국립공원 내 신흥사 문화재 관람료 무료 혜택이 제공되며, 푸른 바다와 무릉계곡 명승지 등 자연과 묵호항, 논골담길 등 어촌마을의 푸근한 스토리가 가득한 동해에서는 동해시티투어버스 50% 할인 혜택과 무릉별유천지의 입장료 50% 및 체험 30% 할인 혜택을 제공한다.





손창환 강원특별자치도 제2청사 글로벌본부장은 "혜택받GO! 강원여행을 통해 방문객 유치와 지역 소비 확대, 재방문 유도까지 세 가지 효과를 동시에 거둘 것으로 기대한다"며 "올해에도 수도권 팝업스토어, 카드사 연계 소비 인증 캠페인, 스탬프 투어 등 다양한 관광 활성화 이벤트를 준비하고 있으니 많은 관심을 부탁드린다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

