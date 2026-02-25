본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[실전재테크] 서학개미 주목하는 '13F 보고서'…실제 투자에 도움될까

김동표기자

입력2026.02.25 06:50

수정2026.02.25 07:39

시계아이콘02분 24초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
"국민연금, OOO 대거 매수"
"워런 버핏의 마지막 베팅, OO 팔고 OO 샀다."

1년에 네 번, 주식 커뮤니티는 이런 헤드라인들과 함께 술렁인다. '나도 따라 사 볼까'하는 마음 탓인지 해당 종목에 개인 매수세가 실제 몰리기도 한다. 거대 기관이나 전설적인 투자자가 사들인 주식이라면 뭔가 근거가 있지 않겠냐는 심리다. 뒤처지지 않으려는 불안과 '대박'을 향한 기대가 맞물린 이 행동의 출발점에 '13F'가 있다.


13F란, 미국 증권거래위원회(SEC)가 운용 자산 규모 1억달러 이상인 기관투자가에게 요구하는 분기 보고서다. 헤지펀드, 자산운용사, 보험사, 연기금 등 쟁쟁한 기관들은 해당 분기에 어떤 미국 주식을 얼마나 보유했는지 의무적으로 제출해야 한다.


글로벌 대형 운용사의 포트폴리오는 물론이고, 워런 버핏(버크셔 해서웨이), 레이 달리오(브리지워터 어소시에이츠), 스탠리 드러켄밀러(듀케인 패밀리 오피스)의 포트폴리오도 SEC 전자공시시스템(EDGAR)에서 들여다볼 수 있다.


13F, 월가 큰손의 투자노트…그러나 옛날노트
[실전재테크] 서학개미 주목하는 '13F 보고서'…실제 투자에 도움될까
AD

13F 공시는 매번 주목받는다. '고래(Whale·기관)'의 움직임을 추적해 투자 아이디어를 얻는다는 개념으로, 큰손들의 상위 보유 종목만 그대로 복제하는 상장지수펀드(ETF)까지 등장할 정도다. 정보가 귀한 개인 투자자로서도 장점은 분명하다. 거대 자금이 어느 업종으로 이동하는지, 어느 종목을 새로 편입했는지 파악할 수 있다.


그런데 이 '고래 따라잡기'에는 여러 위험이 숨어 있다. 일단 '시차'다. 13F는 매 분기 종료 후 최대 45일 이내에 제출하면 된다. 기관들은 포트폴리오를 경쟁자에게 노출하고 싶지 않아서 대체로 기한 직전에 제출한다. 즉 1월에 공개되는 자료는 이미 전 분기(10~12월) 것이고, 실제 매수한 시점과는 최소 한 달에서 두 달 이상의 격차가 생긴다. 게다가 그 45일 사이에 해당 기관이 포지션을 이미 바꿔버렸을 가능성도 상당하다.


유안타증권은 13F 분석 리포트에서 "기관투자가는 분기 말에 매수하고 보고 시점에는 보유하지 않는 경우도 있다"고 지적했다. 공시가 나왔을 때 개인이 '와, 버핏이 이걸 샀네' 하고 따라 사면 이미 버핏은 다 팔고 나간 뒤일 수도 있다는 얘기다.


'롱(Long)만 보인다'는 또 다른 함정
[실전재테크] 서학개미 주목하는 '13F 보고서'…실제 투자에 도움될까

시차 외에도 13F에는 구조적 맹점이 있다. 13F는 매수(Long) 포지션만 공시 대상이다. 공매도(Short), 풋옵션(Put Option), 채권, 원자재 등은 포함되지 않는다. 전체 포트폴리오의 반쪽짜리 정보인 셈이다.


헤지펀드는 특정 주식을 롱으로 보유하면서 동시에 그 주식이나 관련 지수를 공매도해 위험을 헤지하는 전략을 자주 쓴다. 겉으로 드러난 보유 종목만 보면 강하게 베팅하는 것처럼 보이지만 실제로는 반대 방향 포지션으로 위험을 상쇄하고 있을 수 있다. 유안타증권은 "특정 주식을 보유하고 있더라도 공매도나 풋옵션으로 헤지해 전체 포트폴리오의 실제 포지션이 전혀 다른 경우가 드물지 않다"고 설명했다.


기관마다 투자 성향도 제각각이라는 점도 유의해야 한다. 버크셔 해서웨이처럼 장기 가치 투자를 하는 곳이 있는가 하면, 롱쇼트 전략을 주로 쓰며 회전율이 매우 높은 헤지펀드도 있다. 같은 종목이 담겨 있어도 각 기관의 맥락과 전략이 다르기 때문에, 단순히 '이 주식이 담겼다'는 사실만으로 매수 결정을 내리는 건 매우 위험하다.


그렇다면 13F를 따라 샀을 때 성과는 어떨까. 완벽한 대리 지표는 아니지만 'Global X Guru ETF'의 수익률 지표는 참고가 될 수 있다. 미국 상장 대형 헤지펀드들의 SEC 13F 보고서를 기반으로, 그들의 상위 보유 종목을 추종하여 투자하는 상품이다. 이 ETF의 최근 5년 성과는 S&P500 지수를 하회한다. 단기적으로 격차가 줄어드는 구간이 있어도, 장기 초과 수익을 내기 어렵다는 것을 보여준다.


'13F' 공시의 올바른 활용법
[실전재테크] 서학개미 주목하는 '13F 보고서'…실제 투자에 도움될까 미 SEC의 13F 공시 커버

그렇다고 13F가 무용지물인 건 아니다. 핵심은 '맹목적 추종'과 '선별적 참고'를 구분하는 데 있다.


투자 전문가들이 권하는 활용법은 몇 가지로 정리된다. 첫째, 신규 편입 종목에 주목하는 것이다. 기존에 전혀 보유하지 않던 종목을 새롭게 추가했다는 사실, 특히 포트폴리오 상위권에 단번에 진입한 종목은 해당 기관의 강한 확신을 시사한다. 이를 출발점으로 삼아 '왜 이 종목을 이 시점에 샀을까'를 분석해볼 수 있다.


둘째, 비중 확대 여부를 확인하는 것이다. 이미 보유 중인 종목의 비중을 큰 폭으로 늘렸다면, 해당 기관이 자신의 투자 논리가 여전히 유효하다고 판단한다는 뜻이다. 반대로 여러 기관이 동시에 비중을 줄이는 종목은 경고 신호로 볼 수 있다.


셋째, 여러 기관의 교집합 종목을 찾는 방식이다. 서로 다른 투자 철학을 가진 복수의 헤지펀드가 같은 분기에 동일한 종목을 신규 매수했다면, 그 종목이 저평가됐을 가능성이 높다는 신호로 읽을 수 있다. 독립적인 여러 기관이 같은 결론에 도달했다는 점에서 의미가 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

물론 이 모든 고려 후에도 반드시 해야 할 과정이 있다. 해당 기업의 실적, 밸류에이션, 산업 동향을 직접 검토하는 것이다. 13F는 투자 아이디어를 걸러주는 1차 필터일 뿐, 매수 결정의 최종 근거가 될 수 없다. 13F는 답지가 아니라 흐름을 읽는 참고서에 가깝다. 고래 등에 무작정 올라타기보다, 고래의 머리가 어디를 향해 있는지 방향을 읽는 데 활용하는 편이 더 안전하고 현실적인 접근법이다.




김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
PE는 지금
  • 26.02.2306:50
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법

    사모펀드(PE) 업계 대표의 의사결정은 수백·수천억, 때로는 조 단위 자금의 향배를 가른다. 그들이 내리는 한 번의 판단은 펀드 수익률은 물론 산업 지형까지 바꾼다. 매일 보고서, 재무 자료와 씨름하면서 머릿속으론 끊임없이 가설과 반론을 주고 받는다. 매 단계가 한 치의 오류도 허용되지 않는 영역이다. PE의 투자 검토는 산업과 기업을 탐색하고, 1차 가설을 세운 뒤, 실사를 통해 이를 검증하고 투자심의위원회를 거쳐 결

  • 26.02.0906:50
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들

    사모펀드(PEF) 들이 포트폴리오 기업을 상장 폐지하기 위한 공개매수에서 난항을 겪고 있다. 대주주와 같은 가격을 제시해도 소액주주들이 응모를 꺼리는 사례가 잇따르고 있다. 시장에서는 대주주의 '경영권 프리미엄'이 아니라 '소액주주 프리미엄'을 따로 고민해야 하는 국면이라는 말까지 나올 정도다. 9일 투자금융(IB) 업계에 따르면 베인캐피탈은 코스닥 상장사 에코마케팅의 상장 폐지를 위해 2차 공개매수를 진행 중이다.

  • 26.02.0206:50
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들

    MBK파트너스의 홈플러스 투자 논란 이후 사모펀드(PEF) 업계에서 투자회수(엑시트)에 대한 고심이 짙어지고 있다. 대형 유통기업의 매각 과정에서 고용 불안과 구조조정 논란이 불거지면서, 엑시트 자체가 사회적 리스크로 부각됐기 때문이다. 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI) 모두 대형 인수·합병(M&A)에 소극적인 태도를 보이면서 사모펀드들은 기업 전체를 한 번에 매각하기보다는 부분 회수와 장기 보유를 결합한

  • 25.12.2606:50
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'

    사모펀드(PEF) 업계에서 인수 후 기업가치를 끌어올리는 핵심 전략으로 '볼트온'이 부상하고 있다. 볼트온은 볼트 A와 B를 접합했다는 뜻으로, 비슷한 업종의 기업을 인수해 시너지를 높이고 산업의 가치도 함께 높이는 전략이다. 볼트온 성공 맛본 VIG, 이번엔 뷰티 한데 묶는다26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 VIG파트너스(VIG)는 LG화학 에스테틱 사업부와 울트라브이를 중심으로 한 통합법인 설립을 추진한다. 올해 8월 VIG는

  • 25.10.0908:00
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"

    세계적으로 인기를 끌고 있는 'K뷰티'가 인수합병(M&A) 시장에서도 주목받고 있다. 천정부지로 오르고 있는 뷰티 기업 가격을 두고 의견이 엇갈린다. 뷰티 산업이 가진 기술적 장벽 대비 지나친 가격 거품이 꼈다는 비판이 나오는 한편, 시장 초기의 과열은 자연스레 조정될 것이라는 반론도 있다. K뷰티 '들썩'…에이피알 주가 급등에 비상장 밸류에이션↑정권교체와 경기 둔화, 대외 불확실성 등 변수가 중첩되면서 국내 사모

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2413:41
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

    서울 강남권 아파트 시장에 미묘한 변화의 조짐이 나타나고 있습니다. 불과 한 달 전까지만 해도 신고가 소식이 이어지던 지역에서, 최근에는 수천만 원에서 많게는 1억 원 이상 가격을 낮춘 거래 사례가 속속 등장하고 있습니다. 오는 5월 양도소득세 중과를 앞두고 다주택자 매물이 늘어나면서, 시장 분위기도 조금씩 달라지는 모습입니다. "1억 낮춰서 팔렸다"…강남권 실거래 변화 24일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 보면

  • 26.02.2412:37
    금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의
    금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의

    국토교통부가 위법이라고 판단했는데도 멈추지 않는 은행의 '셀프 감정평가'에 처벌 근거를 마련하는 법안이 국회에 제출됐다. 24일 감정평가업계에 따르면 국회 국토교통위원회 소속 문진석 더불어민주당 의원은 이날 감정평가법인에 의뢰하지 않고 직접 감정평가를 한 자에게 3000만원 이하의 벌금을 부과하는 내용의 '감정평가 및 감정평가사에 관한 법률' 일부개정법률안을 대표 발의했다. 개정안은 현행법 제5조 제2항에 명시

  • 26.02.2409:21
    '청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각
    '청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각

    청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합이 24일 '청담 르엘' 보류지 12가구에 대한 매각 공고를 내고 입찰 절차를 시작한다. 보류지는 소유권 분쟁이나 사업비 정산 등에 대비해 재건축 조합이 남겨둔 물량이다. 청담 르엘을 시공한 롯데건설에 따르면 이번 매각 대상은 '국민평형'인 전용면적 84㎡ 8가구와 최상층 펜트하우스 4가구다. 조합 측은 조합 공식 유튜브 채널을 통해 해당 가구 내부 구조와 조망을 담은 영상을 공개했다

  • 26.02.2407:00
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

    서울 강남권에서 한달여 만에 수천만 원 이상 가격을 낮춘 아파트 매매거래가 속속 나오고 있다. 오는 5월 양도소득세 중과를 앞두고 매물이 늘며 호가 하락세가 완연해진 가운데 이전 가격 대비 내려간 가격에 신고되는 사례다. 반면 여전히 기존 최고 가격보다 높은 신고가 사례도 드물지 않게 나온다. 서울 아파트 거래의 경우 당사자 간 약정 후 실제 거래가 체결되고 신고되기까지 일정한 시차가 있다. 이재명 대통령이 양도세

  • 26.02.2318:40
    與 보유세 좌담회…"세제 개편 없이 집값 안정 어려워"
    與 보유세 좌담회…"세제 개편 없이 집값 안정 어려워"

    "부동산 보유세 강화 등 세제 개편 없이는 집값 안정이 어렵다"는 주장이 23일 여당에서 나왔다. 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 '보유세 정상화'를 공론화한 것이다. 국회 재정경제기획위원회 소속 진성준 더불어민주당 의원은 이날 국회 국토교통위원회 소속 윤종오 진보당 원내대표·손솔 정의당 의원 및 참여연대와 공동 개최한 국회 좌담회 '똘똘한 한 채의 역설, 부동산 세제 정상화 방안' 인사말

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기