민주, 광역단체장 면접…서울시장 김영배·김형남·박주민·박홍근·전현희·정원오 '6파전'

당 공관위 2차 전체회의



더불어민주당 공천관리위원회가 지방선거를 100일 앞둔 23일, 광역단체장 후보 면접 심사에 돌입하면서 본격적인 공천 절차에 착수했다. 민주당은 4월 중순까지 공천을 마무리해 후보들이 최소 한 달 이상 선거운동을 할 수 있도록 한다는 계획이다.

당 공관위는 이날 중앙당사에서 2차 전체 회의를 열었다. 공관위원장인 김이수 전 헌법재판관은 "공관위는 공정한 관리, 엄격한 관리, 합리적이고 공평한 결과 등 3가지 원칙 속에서 활동하고 있다"며 "(공관위원장으로) 와서 보니 민주당은 민주적 국민정당으로서 당헌·당규 등 여러 경선 규칙이 시스템적으로 공천되도록 정비돼 있다. 이런 토대 위에서 적합한 후보를 골라내겠다"고 말했다.

6·3 지방선거 서울시장에 도전하는 더불어민주당 예비 후보들이 23일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석해 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 김영배 의원, 김형남 전 군인권센터 사무국장, 더불어민주당 박주민·박홍근·전현희 의원, 정원오 성동구청장. 2026.2.23

공관위 부위원장인 조승래 사무총장은 "앞으로 100일 뒤 열리는 지방선거 승리를 위해서 할 수 있는 최선의 노력을 다하겠다"며 "그러려면 국민·시민·당원께서 납득하고 인정할 만한 유능한 사람들을 발굴하고 그런 분들이 기회를 잡을 수 있도록 저희가 공천 관리를 엄정하게 하는 게 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

조 사무총장은 "특히 이번 선거는 무능한 국민의힘의 지방 권력을 심판하는 성격의 선거"라며 "그런 점에서 우리 당은 지역을 살릴 유능한 인재들을 발굴해 여러분께 제시하고자 한다. 이번 선거는 무능을 심판하는 유능한 인재의 등용이다. 이 점을 감안해 공천 관리하겠다"고 했다.

서울시장 후보들이 광역후보자 첫 면접 순서였다. 후보로 등록한 이들은 김영배 의원과 김형남 전 군인권센터 사무국장, 박주민·박홍근·전현희 의원, 정원오 성동구청장 등 총 6명이다. 서울시장 출마를 시사했던 박용진 전 의원은 공모 기간 내 후보 등록을 하지 않았다.





추가 공모가 열리지 않는 이상 서울시장 후보로 뛸 수 없을 전망이다. 서영교 민주당 의원도 출마를 철회한다고 밝혔다.





