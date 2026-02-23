SSG닷컴, 티빙 연계 '쓱세븐클럽' 내달 출시…월 3900원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장보기 특화 멤버십에 OTT 적용

3월5일 론칭…장보기 7%적립 등 혜택

SSG닷컴은 장보기 특화 멤버십 '쓱세븐클럽'의 온라인동영상서비스(OTT) 티빙 연계형 모델을 다음 달 5일 출시하면서 월 구독료를 3900원으로 책정했다고 24일 밝혔다.

쓱세븐클럽은 매달 기본형과 티빙형 중 원하는 멤버십 상품 유형을 선택할 수 있다. 기본형(2900원)에 1000원을 추가해 티빙형(3900원)을 선택하면 '환승연애' '쇼미더머니:야차의세계' 등 티빙 오리지널 콘텐츠와 프로야구, 프로농구 등 스포츠 경기를 시청할 수 있다.

SSG닷컴, 티빙 연계형 쓱세븐클럽 출시. SSG닷컴 제공

AD

업계 최고 수준의 장보기 혜택은 멤버십 유형과 관계없이 동일하게 제공한다. '쓱배송(주간·새벽·트레이더스)' 상품 구매 시 결제금액의 7%가 고정으로 적립된다. 멤버십 전용 장보기 상품도 특가로 구매할 수 있다. 이 밖에 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 최대 7% 할인쿠폰도 지급한다.

SSG닷컴은 이달 중 신규 가입하는 고객을 대상으로 1개월 구독료 면제 혜택과 티빙 1개월 이용권, 장보기 지원금 5000원을 제공한다. 이와 별개로 3개월간 월 구독료 이상의 금액을 결제 즉시 SSG머니로 페이백해준다. 티빙형 가입자는 월 4000원을 돌려받아 장보기 적립 혜택과 티빙 시청 혜택을 사실상 무료로 누릴 수 있다. 이 밖에 골드바·실버바 등을 증정하는 럭키드로우 이벤트와 영화 '호퍼스' 예매권 추첨 이벤트도 진행한다.





AD

SSG닷컴 관계자는 "쓱세븐클럽 티빙형 서비스는 생활에 실질적인 도움이 되는 장보기 혜택과 OTT 콘텐츠가 결합된 멤버십을 부담 없는 가격에 누릴 수 있다는 점이 특징"이라며 "기본 혜택 외에도 쓱세븐클럽 회원만이 누릴 수 있는 다양한 혜택을 마련할 계획"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>