오스테드, 유태승 한국 신임 대표 선임

유태승 오스테드 한국 신임 대표. 오스테드

덴마크에 본사를 둔 글로벌 해상풍력 기업 오스테드는 유태승 한국 신임 대표Country Manager)를 선임했다고 23일 밝혔다.

유태승 신임 대표는 코펜하겐 오프쇼어 파트너스 코리아(COP Korea) 공동대표와 주한유럽상공회의소(ECCK) 이사회 부의장을 역임한 바 있는 해상풍력 분야 전문가다. 현재는 해상풍력 얼라이언스 회장과 한국풍력에너지학회 부회장직을 맡고 있디. 미국 펜실베이니아 대학교에서 기계공학 박사 학위를 취득했다.

유 대표는 오스테드의 한국 조직을 총괄하며, 정부 기관, 비즈니스 파트너, 업계 주요 인사 등과의 협력에 있어 오스테드를 대표하는 역할을 수행할 예정이다.

페어 마이너 크리스텐센(Per Mejnert Kristensen) 오스테드 아시아태평양지역 CEO는 "유태승 대표를 오스테드의 한국 대표로 맞이하게 되어 매우 기쁘게 생각한다"며 "복잡한 시장 환경에서의 탁월한 리더십 경험과 한국 재생 에너지 분야에 대한 깊은 이해를 바탕으로 조직에 새로운 추진력을 더해줄 것으로 확신한다"고 밝혔다.

유태승 대표는 "글로벌 해상풍력 선도기업인 오스테드가 한국에서 추진하는 첫번째 프로젝트인 인천해상풍력 프로젝트에 있어 매우 중요한 시점에 합류하게 되어 영광"이라며 "인천 프로젝트를 성공적으로 수행하고 오스테드가 한국 해상풍력 산업과 함께 장기적으로 성장할 수 있는 기반을 다지기 위해 노력하겠다"고 취임 소감을 밝혔다.

오스테드는 현재 인천 해안에서 약 70㎞ 떨어진 해역에서 1.4기가와트(GW) 규모 발전사업허가를 취득하고 해상풍력 프로젝트를 개발하고 있다. 인천해상풍력1의 설비 용량은 800메가와트(㎿), 인천해상풍력2는 600㎿다.

현재 이 프로젝트는 환경영향평가(EIA)와 풍력단지 기본 설계를 진행하며 정부 입찰을 준비하고 있다. 개발 과정이 성공적으로 마무리되고 오스테드의 최종 투자결정(FID)이 이뤄질 경우 2030년대 초반 완공될 예정이다. 프로젝트 완공 시 약 100만 가구의 전력 사용량에 해당하는 재생에너지를 공급할 수 있을 것으로 예상된다.





오스테드는 유럽과 아시아태평양 지역에서 10.2GW 규모의 해상풍력 설비를 운영하고 있으며 8.1GW를 건설하고 있다.





