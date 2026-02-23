신한투자증권, 플렉스벤처스와 충남지역 모험자본 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국벤처투자 주관 벤처펀드 위탁운용사 선정

신한투자증권은 플럭스벤처스와 함께 한국벤처투자가 주관하는 '2025년 충남 기업성장 벤처펀드' 출자 사업의 위탁운용사로 최종 선정됐다고 23일 밝혔다.

이번 선정으로 양사는 공동(Co-GP)으로 펀드를 결성해 충청남도에 소재한 반도체, 인공지능(AI), 바이오 등 첨단 전략산업 혁신 기업을 발굴하고 투자 및 육성하는 역할을 맡는다. 플럭스벤처스는 기술 기반 스타트업 발굴 및 투자에 강점을 가진 벤처캐피탈(VC)이다.

해당 펀드는 12대 국가전략기술 및 탄소중립 투자에 집중한다. 소재부품 장비·AI, 탄소중립·보건·보안, 차세대 융합산업의 3대 전략 축의 초기 단계부터 후기 단계에 이르는 다양한 생애주기의 기업에 자금을 공급하며 충남 지역의 첨단 산업 생태계 활성화를 추구하는 것이 목표다.





최근 발행어음 인가를 획득하며 자금조달 능력을 강화한 신한투자증권은 단순한 자금 공급을 넘어, 신한금융그룹의 풍부한 네트워크와 IB 역량을 결합한 종합 설루션을 제공한다는 계획이다. 신한투자증권 관계자는 "이번 펀드 운용을 통해 충남 지역의 유망 기업들이 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 마중물 역할을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다.





