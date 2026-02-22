드라마 '나의 아저씨' 스핀오프 연극 '정희' 오는 3월 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2018년 tvN에서 방영한 드라마 '나의 아저씨'의 세계관을 바탕으로 한 연극 '정희'가 오는 3월31일부터 6월14일까지 대학로 예스24 아트원 3관에서 공연한다.

정희는 드라마에서 배우 오나라가 연기한 서울 후계동의 오래된 술집 '정희네'의 주인이다. 연극 정희는 드라마에서 비중이 크지 않았던 인물 정희를 중심으로 새로운 이야기를 풀어내는 스핀오프 작품이다.

정희는 혼자 가게를 꾸려가며 하루하루를 버티듯 살아간다. 친구 동훈의 소개로 젊은 수리공 가람이 정희네를 찾아오면서, 정희의 일상에 변화가 일기 시작한다. 가람이 세면대의 누수 등 정희네를 고치는 시간은 정희가 자신의 삶을 다시 정리하는 시간과 겹쳐진다.

동네 술집 정희네의 주인이자 동훈 삼형제와 같은 동네에서 나고 자라온 친구 정희 역은 이지현, 오연아, 정새별 세 배우가 나눠 맡는다. 동훈의 오랜 소꿉친구로 속세를 떠나 산사에 머물고 있는 '겸덕(어린 상원)' 역에는 이강우, 김세환, 이태구가 출연한다.

동훈의 직장 후배로 말수는 적지만 짧은 말과 표정에 삶의 피로와 결기가 함께 스며 있는 '지안(어린 정희)' 역은 박희정, 박세미, 권소현이 맡는다. 정희네 수리를 맡은 젊은 목수 '가람(어린 동훈)' 역에는 허영손과 강은빈이 출연한다.





대한민국 연극대상 젊은 연극인상, 한국연출가협회 젊은 연출가상 등을 수상한 이기쁨이 연출을 맡는다. 홍단비 작가와 이나경 음악감독이 함께한다.





